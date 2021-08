Lexus GX 460: debutta la nuova versione Black Line Edition

La gamma 2022 del SUV full-Size Lexus GX 460 – molto apprezzato in USA e Giappone, ma non importato in Italia – si arricchisce di una nuova versione battezzata “Black Line Edition”, caratterizzata da una dotazione di accessori e dispositivi particolarmente ricca e tecnologica.

Dotazione hi-tech

Quest’ultima comprende tra le altre cose l’Intuitive Parking Assist, la navigazione satellitare e gli specchietti ripiegabili elettricamente. Non manca inoltre un nuovo schermo da 10,3 pollici dedicato all’inedito sistema di infotainment che risulta compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre ad essere equipaggiato con l’assistente virtuale Amazon Alexa. Come da tradizione, anche questa Lexus può contare su una lunga serie di dispositivi legati alla sicurezza, come il sistema di pre-collisione con rilevamento pedoni, l’avviso di superamento corsia, gli abbaglianti intelligenti e adattivi e controllo automatico della velocità dotato di radar dinamico.

Look dark

Basata sull’allestimento “Premium”, la GX 460 Black Line Edition risulta disponibile con tre differenti livree esterne: Nori Green Pearl (esclusiva per questa versione) e Black Onyx, a cui si aggiunge un’altra variante Black Onyx impreziosita con dettagli in Starfire Pearl. L’effetto scenico viene completato da dettagli in black line dedicati ai paraurti, cornice della griglia anteriore e dei fendinebbia in colore scuro e cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido.

Lusso a profusione

All’interno dell’abitacolo vengono ripresi i toni scuri che caratterizzano gli esterni, come il cielo di colore nero, sedili in pelle Nuluxe nero bicolore con cuciture in contrasto di colore grigio e inserti dedicati alla plancia in legno di frassino nero opaco. Il prezzo di listino della Black Line Edition non è stato ancora rivelato, ma il costo sarà certamente superiore ai 56.540 dollari della Lexus GX 460 Premium.