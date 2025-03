Mazda MX-5 in testa, Mustang e BMW Z4 sul podio. Il ritorno delle sportive classiche nel mercato dell’usato. Piacere di guida autentico, design iconico e prestazioni accessibili: ecco i tre elementi che guidano le scelte degli appassionati europei nel mercato delle auto sportive usate, secondo i dati recentemente pubblicati da Carvago, piattaforma leader nel commercio di vetture di seconda mano nel vecchio continente.

La roadster vecchia scuola ancora al comando

La Mazda MX-5 domina incontrastata la classifica, confermandosi come la roadster più amata grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, caratteristiche che da sempre definiscono la sua esperienza di guida. La segue l’americana Ford Mustang, che porta sul podio la potenza del suo V8, bilanciata con una praticità adatta all’uso quotidiano. Terzo posto per la BMW Z4, apprezzata per l’equilibrio tra comfort e prestazioni, che la rende una roadster premium molto ricercata.

“Anche nell’era digitale, i clienti continuano a cercare auto che offrano un piacere di guida autentico e analogico”, spiega Antonio Gentile, Country Manager di Carvago Italy. “L’acquisto online permette loro di accedere facilmente a modelli di difficile reperibilità nei mercati locali, realizzando il sogno di possedere un’auto sportiva senza complicazioni.”

Ci sono nomi illustri

L’analisi dei dati evidenzia una tendenza chiara: le roadster e le coupé compatte dominano il mercato delle auto sportive usate, offrendo un compromesso ideale tra emozioni al volante e accessibilità economica. La top ten comprende anche la Audi TT (quarta), seguita dalla Toyota GT86/GR86, dalla Fiat/Abarth 124 Spider, dalla Jaguar F-Type e dalla coppia Porsche Cayman/Boxster. Chiudono la classifica la Subaru BRZ e la Toyota Supra.

Questa tendenza sottolinea come il mercato dell’automobile sportiva stia evolvendo verso modelli che combinano l’esperienza di guida tradizionale con prezzi più abbordabili, superando le barriere geografiche grazie alle piattaforme digitali che permettono agli appassionati di trovare il modello desiderato in tutta Europa.