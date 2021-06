Le auto più vendute in Europa: a maggio la Golf torna regina

L’industria automobilistica non sta ancora decollando definitivamente in Europa. Lo scorso maggio, secondo i dati di JATO Dynamics, il mercato del Vecchio Continente ha registrato un aumento delle vendite del 73% rispetto a maggio 2020. Tuttavia è preoccupante se il periodo di confronto è rivolto a maggio del 2019, prima della pandemia di Covid-19: in questo caso il volume è ancora fino al 25 per cento inferiore, cifre molto lontane insomma dagli standard abituali.

Con un totale di 1.073 milioni di unità vendute nel mese, secondo l’analista di JATO Felipe Muñoz “i dati sono incoraggianti, ma il mercato si sta riprendendo più lentamente del previsto a causa dell’incertezza economica e della mancanza di fiducia dei consumatori”.

Come notizia degna di nota, il Gruppo Volkswagen ha presentato in questo stesso periodo la seconda quota di mercato mensile più alta dal 2001, con una crescita di quota di 28,14 punti nel mese di maggio. I buoni risultati di Audi, Skoda, Seat e Cupra, sommati all’aumento delle vendite delle loro auto elettriche, hanno reso possibili queste cifre.

Il mercato dei veicoli elettrici vanta una quota del 16% a maggio, in costante crescita, mentre la categoria dei SUV è quella che continua a guidare nettamente le vendite, raggiungendo il 45% del volume totale.

Nello specifico, le vendite di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in hanno totalizzato 171.415 unità, il 279 per cento in più rispetto a maggio 2020. In quanto alle auto già vendute in Europa a maggio 2021, la Volkswagen Golf è ancora una volta la leader del mercato del Vecchio Continente. La Tesla Model 3 guidala classifica delle immatricolazioni di auto elettriche, mentre la Ford Kuga è l’ibrida plug-in più venduta in Europa.

Le 10 auto più vendute in Europa

VW Golf : 23.106 Renault Clio : 19.593 Fiat 500: 18.342 VW T-Roc : 18.160 Toyota Yaris : 17.373 Peugeot 2008: 16.369 Peugeot 208 : 15.891 Opel Corsa : 15.715 Dacia Sandero: 15.040 Skoda Octavia : 14.767

Le 10 auto elettriche più vendute in Europa

Tesla Model 3 : 8.762 VW ID.3 : 6.031 Renault ZOE : 5.738 Skoda Enyaq : 5.223 VW ID.4 : 4.620 Fiat 500 : 3.644 Kia Niro : 3331 Hyundai Kona : 3.245 VW Up! : 3.146 Peugeot 208 : 2.926

Le 10 auto ibride plug-in più vendute in Europa