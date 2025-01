Il 2025 si prospetta come un anno ricco di novità per gli appassionati di auto ibride. Con motorizzazioni MHEV, full hybrid e PHEV, molti nuovi modelli sono pronti a debuttare, offrendo prestazioni avanzate e un approccio più sostenibile. Ecco una panoramica delle vetture più attese, ordinate alfabeticamente per guidare i lettori attraverso le novità del settore.

Auto ibride, le più bramate

Citroen inaugura l’anno con la Citroen C3 Ibrida, un B-SUV in versione MHEV, che ha già conquistato il mercato negli ultimi mesi del 2024. A giugno sarà la volta della nuova C5 Aircross, equipaggiata con un motore PHEV da 1,6 litri e 195 cavalli, promettendo comfort e performance.

In casa Dacia, si discute di una possibile versione ibrida della Dacia Sandero, anche se i dettagli sul lancio restano incerti. Più chiaro è invece il futuro della Dacia Duster, che entro fine anno arriverà con un motore 1.8 da 155 cavalli, lo stesso che alimenterà il nuovo Bigster, disponibile per gli ordini a partire da marzo.

Fiat si prepara a rivoluzionare il segmento delle city car con la nuova Fiat Grande Panda, in versione MHEV, che sarà disponibile dal 28 gennaio 2025. Questo modello rappresenta un passo importante per il rinnovamento del marchio italiano.

Tra le novità di Jeep, spicca la nuova generazione della Jeep Compass, attesa per luglio. La gamma includerà motorizzazioni termiche, micro-ibride, ibride plug-in ed elettriche, garantendo una scelta diversificata per soddisfare le esigenze di ogni consumatore.

Altre novità di spicco

Kia rinnova il suo bestseller con la Kia Sportage, dotata di un motore PHEV da 245 cavalli, pronta a conquistare il mercato nelle prossime settimane. Parallelamente, Peugeot prepara il debutto delle nuove Peugeot 3008 e Peugeot 5008, entrambe con un motore da 1,6 litri e 195 cavalli, pensate per unire stile e tecnologia.

Un’altra novità di rilievo è la Renault Clio 6, attesa per l’autunno. Questo modello, con un motore 1.8 full hybrid da 160 cavalli, combina efficienza e prestazioni, rappresentando un’opzione ideale per chi cerca equilibrio tra sostenibilità e dinamismo. Infine, occhi puntati su Toyota, che a metà anno lancerà la sesta generazione del Toyota RAV 4, con una motorizzazione PHEV in grado di offrire fino a 75 chilometri di autonomia in modalità elettrica.

Con una gamma così diversificata, il 2025 si annuncia come un anno cruciale per il settore delle auto ibride, rispondendo alle richieste di una clientela sempre più attenta all’efficienza e alla sostenibilità ambientale.