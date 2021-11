L’appariscente SUV Dartz Prombron di “The Dictator” è in vendita

Il SUV Golden Dartz Prombron Aladeen Edition protagonista del film “The Dictator” (diretto da Larry Charles) è in vendita, per gli amanti dei cimeli cinematografici. L’imponente veicolo nasce da una rivisitazione di un Hummer H2, pesantemente trasformato da Dartz Motorz. Il suo nome di mercato è Prombrom. Nell’allestimento per la settima arte, è stato ulteriormente modificato.

In “The Dictator” apparteneva all’ammiraglio generale Aladeen di Wadiya, personaggio interpretato dall’attore britannico Sacha Baron Cohen. Questo SUV “aureo” è in grado di resistere a proiettili perforanti calibro 50.

La capacità di protezione del Golgen Dartz Prombron Aladeen Edition si spinge fino al livello Stanag 2, in una scala di 6 nello standard NATO relativo alle corazzature dei veicoli. Il suo motore V8 eroga una potenza massima di 400 cavalli: una cifra degna di una supercar degli anni duemila.

Dall’uscita del film nel 2012, ben 10 edizioni di Prombron Aladeen sono state rese disponibili per il pubblico. Ricordiamo che Dartz Motorz è un produttore di veicoli blindati ultra-lusso, fornitore esclusivo del parco automobilistico del governo di Wadiya, stato immaginario africano protagonista del film. All’interno del SUV c’è pure una cassaforte biometrica, per proteggere i gioielli preziosi. Il prezzo dell’esemplare in vendita dovrebbe oscillare in un range fra 500 mila e 750 mila dollari.

