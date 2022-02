Land Rover: immaginando la berlina…

Difficile pensare, ad oggi, a un marchio automobilistico che non sia presente nel segmento SUV con almeno un modello in listino. E se immaginassimo uno dei marchi più famosi, che produce solo questi tipi di veicoli, offrire qualcosa di completamente diverso? L’idea di “remare contro corrente” non avrebbe mai avuto più senso…

Già registrato un nome

Ebbene già qualche anno fa, secondo un rapporto della testata inglese AutoExpress, Land Rover avrebbe registrato il nome Road Rover. Anche se al momento non si sa assolutamente nulla di ciò che il brand intende farne, le speculazioni si sono rincorse e hanno fatto volare l’immaginazione di molti. Un’opzione – apparentemente la più logica – è che questa nomenclatura ricoprirebbe l’ipotesi di una station wagon “fuoristrada” per competere con concorrenti come la Volvo V90 Cross Country o l’Audi A6 All Road.

Station o berlina?

Un’altra teoria, che suona piuttosto inverosimile ma allo stesso tempo stuzzicante, vede Land Rover puntare a una berlina Premium. Il nome si riferisce alla strada asfaltata piuttosto che alle strade sterrate; e se si basasse su una sedan del marchio Jaguar ricarrozzata con un muso Land Rover? Magari con più doti off-road, proprio per non farla allontanare troppo dallo spirito del brand d’oltremanica.

Questa non è la prima volta che il marchio userebbe questo nome. Negli anni ’50 era infatti già stato utilizzato (Road Rover) per un progetto che puntava a creare un veicolo con una maggiore vocazione per la strada, anche se non è mai arrivato in produzione. Lasciando volare la fantasia, la berlina Land Rover del futuro per noi sarebbe sicuramente elettrica e semiautonoma.