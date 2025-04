Il Land Rover Defender Sport si prepara a fare il suo debutto ufficiale nel 2027, arricchendo l’offerta del marchio britannico con un modello compatto ma sempre fedele al DNA avventuroso che lo contraddistingue. Avvistato recentemente dai fotografi di Autocar, il prototipo lascia intravedere l’ambizione di Land Rover 2027 di espandere la propria gamma verso segmenti più accessibili e competitivi.

Dimensioni più compatte

Caratterizzato da dimensioni più contenute rispetto ai tradizionali modelli Defender, il nuovo arrivato mantiene l’inconfondibile design squadrato e robusto che ha reso celebre la gamma. La ridotta altezza da terra suggerisce una maggiore predisposizione per l’ambiente urbano, pur senza rinunciare alle capacità off-road, essenziali per il marchio. Questa combinazione potrebbe attirare una clientela più giovane e urbana, in cerca di un SUV versatile e moderno.

Il Defender Sport sarà il successore del Discovery Sport, in commercio dal 2014 e ormai prossimo alla fine del suo ciclo vitale. Dopo un iniziale successo, il Discovery Sport ha visto un calo fisiologico delle vendite, aprendo la strada a un veicolo più tecnologico e innovativo. La Discovery Sport sostituzione rappresenta un passo strategico per Jaguar Land Rover, che punta a rinnovare l’interesse del mercato con un prodotto più in linea con le attuali tendenze.

Sarà elettrificato

Un elemento chiave della nuova gamma sarà l’elettrificazione. Tra le opzioni di motorizzazione spicca una versione completamente elettrica, basata su una piattaforma avanzata a 800V e dotata di propulsori sviluppati internamente. A questa si affiancherà una variante plug-in hybrid, sulla scia del successo ottenuto dal Defender V8 PHEV. Questa attenzione alla sostenibilità rafforza la posizione del marchio nel mercato delle auto elettriche Land Rover, rispondendo alla crescente domanda di veicoli a basse emissioni.

Nonostante l’avvistamento dei prototipi, Jaguar Land Rover mantiene il massimo riserbo sui dettagli. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che non sono previsti commenti su futuri prodotti o speculazioni, alimentando l’attesa degli appassionati per ulteriori annunci ufficiali.

Con il Defender Sport, Land Rover punta a competere direttamente con modelli come la mini Mercedes Classe G, in un segmento sempre più dinamico e affollato. Questo SUV compatto potrebbe rappresentare una svolta significativa per il marchio, consolidando la sua reputazione e ampliando il suo pubblico. Il mix di dimensioni ridotte, design iconico e opzioni di motorizzazione avanzate promette di catturare l’attenzione di una nuova generazione di clienti, senza mai tradire l’identità avventurosa del marchio.