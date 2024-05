Defender ha introdotto una serie di miglioramenti su tutta la gamma, offrendo una nuova definizione di avventura di lusso. Tra le novità spiccano la 110 Sedona Edition e il Signature Interior Pack, che garantiscono comfort e stile ineguagliabili.

Defender Sedona Edition: omaggio alla bellezza

La nuova 110 Sedona Edition è ispirata ai colori del Parco nazionale di Red Rock a Sedona, Arizona. Il rosso intenso delle arenarie ferrose si riflette nella carrozzeria Sedona Red, completata da dettagli in Narvik Black e cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici. Questa edizione esclusiva, disponibile solo per un anno, è arricchita da una decalcomania che raffigura la topografia di Sedona, esaltando lo spirito avventuroso della Defender.

Signature interior pack: comfort e lusso

Il comfort dei passeggeri è assicurato dal nuovo Signature Interior Pack, disponibile su tutti i modelli di carrozzeria. Per la Defender 130, il Captain Chairs Pack offre due sedili singoli di lusso nella seconda fila, con braccioli su entrambi i lati e poggiatesta con supporti laterali. Questa configurazione permette un accesso comodo alla terza fila, ideale per viaggi epici o spedizioni meno impegnative.

Commento di Mark Cameron

Mark Cameron, Managing Director di Defender, afferma: “La nostra visione per Defender è quella di migliorare continuamente un veicolo già eccezionale. La nuova Sedona Edition e le opzioni interne migliorate offrono ai nostri clienti più scelta che mai. Con i sedili Captain Chairs sulla Defender 130, fino a sette persone possono viaggiare in comfort sia in avventure epiche che in spedizioni meno ambiziose.”

Interni di classe e funzionalità

L’interno della Sedona Edition, basato sulla Defender X-Dynamic HSE, è disponibile con sedili in Ebony Windsor Leather e Kvadrat™, offrendo un ambiente resistente e altamente tattile. Il Signature Interior Pack introduce miglioramenti significativi, con nuovi materiali tattili e comode tasche portaoggetti. I sedili climatizzati nella seconda fila e i sedili riscaldati nella terza fila garantiscono comfort in tutte le condizioni climatiche.

Pacchetti e opzioni semplificate

Defender offre una gamma semplificata di pacchetti opzionali, inclusi:

Off-Road Pack : Differenziale elettronico attivo, barre portapacchi nere, pneumatici all-terrain, presa per spina domestica e Wade Sensing.

: Differenziale elettronico attivo, barre portapacchi nere, pneumatici all-terrain, presa per spina domestica e Wade Sensing. Advanced Off-Road Pack : Terrain Response 2, Terrain Response configurabile, sospensioni pneumatiche adattive e livellamento automatico dei fari.

: Terrain Response 2, Terrain Response configurabile, sospensioni pneumatiche adattive e livellamento automatico dei fari. Dynamic Handling Pack : Sospensioni pneumatiche adattive, fari autolivellanti e ruota di scorta full-size da 20 pollici.

: Sospensioni pneumatiche adattive, fari autolivellanti e ruota di scorta full-size da 20 pollici. Driver Assist Pack : Blind Spot Assist, Rear Collision Monitor e Rear Traffic Monitor.

: Blind Spot Assist, Rear Collision Monitor e Rear Traffic Monitor. Cold Climate Pack : Parabrezza, getti lavacristallo e volante riscaldati, più lavaggio elettrico dei fari.

: Parabrezza, getti lavacristallo e volante riscaldati, più lavaggio elettrico dei fari. Towing Pack: Advanced Tow Assist, gancio di traino e sospensioni pneumatiche adattive.

Innovazioni per il comfort

Il Signature Interior Pack combina aggiornamenti di sedili e finiture per un ambiente distintivo, con sedili climatizzati, rivestimenti in pelle Windsor e Kvadra, e un nuovo rivestimento tattile in tessuto scamosciato. La Defender 110 e 130 offrono comfort di prima classe con sedili riscaldati e climatizzati, garantendo un’esperienza di viaggio lussuosa e avventurosa.