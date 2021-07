Land Rover Defender: la versione speciale Trophy Edition in serie limitata

Ecco la nuova versione speciale Trophy Edition in serie limitata della Land Rover Defender, prodotta in soli 220 esemplari per il mercato statunitense, dove sarà venduta al prezzo unitario di 90.000 dollari (pari a circa 76.000 euro).

Come la Defender Camel Trophy

Dedicata al fuoristrada estremo, la nuova Land Rover Defender Trophy Edition è riconoscibile per la colorazione in linea con la tipica livrea della storica Defender impegnata nel Camel Trophy. Proposta nella configurazione 110 a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte, sarà disponibile solo con il motore a benzina 3.0 i6 a sei cilindri in linea da 400 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima della declinazione P400.

Pronta per il fuoristrada estremo

La specifica dotazione di serie della nuova Land Rover Defender Trophy Edition comprende tutte le caratteristiche dell’allestimento X-Dynamic S, più il gancio traino, il dispositivo Clear Sight Rear View, le sospensioni pneumatiche Air Suspension, il display touchscreen centrale da 11,4 pollici ed i pacchetti Cold Climate Pack, Offroad Pack e Advanced Offroad Capability Pack. Infine, sono previsti elementi dedicati come il portapacchi da spedizione, il rollbar anteriore, la scala laterale pieghevole, il kit di installazione del verricello, i paraspruzzi, il compressore d’aria integrato e i tappetini laterali in gomma.