Lancia Ypsilon 2021: il restyling

Nonostante, a livello di gamma, Lancia sia ora solo l’ombra di ciò che è stata nel passato, si aspetta un futuro pieno di speranza all’interno di Stellantis, il nuovo colosso automobilistico frutto della fusione dei gruppi PSA e FCA.

La Lancia Ypsilon, la cui terza generazione è in circolazione dal 2011 e attualmente è venduta solo in Italia, ha subito un nuovo restyling per nascondere le “rughe” e rimanere sul mercato più a lungo.

Lancia Ypsilon 2021: le novità estetiche

Le novità estetiche sono state impostate principalmente sul frontale. La nuova Lancia Ypsilon 2021 sfoggia così una nuova griglia con lamelle cromate verticali e utilizza una finitura satinata su diversi componenti. Inoltre, la tavolozza dei colori viene ampliata con la vernice Elegant Blue, i fari ridisegnati integrano nuove luci di marcia diurna a LED, con elementi Laser, e il paraurti anteriore ha nuove prese d’aria.

Lancia Ypsilon 2021: gli interni

All’interno dell’abitacolo Lancia ha installato un nuovo sistema di infotainment con schermo da 7,0 pollici e connettività Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Ypsilon può essere inoltre acquistata con il cosiddetto pacchetto EcoChic, costituito principalmente da un filtro per l’abitacolo in grado di bloccare il 99% degli allergeni e ridurre batteri e muffe di oltre il 98%.

Inoltre il restyling della Lancia Ypsilon aggiunge un nuovo tipo di tessuto realizzato con plastica riciclata raccolta nel Mar Mediterraneo. E per chi vorrà un tocco in più di eleganza, la Ypsilon 2021 continuerà a offrire rivestimenti in Alcantara come opzione. Ci sono anche alcune modifiche a seconda del livello di allestimento: Silver o Gold.

Le motorizzazioni

La Lancia Ypsilon 2021 continua ad essere proposta con il motore a benzina 1.0 tre cilindri da 70 cavalli aspirato, con ibridazione leggera, abbinato ad un motore elettrico BSG da 12 Volt e una piccola batteria al litio che consente di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13%. Questo sistema aiuta a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 13%, rispetto a un motore equivalente. Oltre a questa meccanica, c’è anche il motore Twin Air turbo da 0,9 litri che eroga 70 CV e il 1,2 litri da 69 CV, che può essere alimentata a benzina o GPL.