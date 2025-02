Zero emissioni, doppio display da 10,25 pollici, autonomia fino a 403 km nella versione elettrica e un design che guarda al futuro: la Nuova Lancia Ypsilon fa il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano. Il lancio di questo modello, che segna un momento cruciale nella storia centenaria del marchio torinese, è accompagnato da una strategica campagna digitale in occasione del Festival di Sanremo. Protagonista della campagna è la cantante Joan Thiele, che attraverso una serie di contenuti multimediali racconta l’essenza di un’auto capace di coniugare eleganza italiana e innovazione tecnologica.

La gamma di nuova Lancia Ypsilon

La gamma della nuova Ypsilon si sviluppa in tre allestimenti distinti – Ypsilon, LX e Cassina – ciascuno caratterizzato da un crescente livello di raffinatezza. Gli interni si distinguono per l’impiego di materiali pregiati, come il velluto, mentre il sistema di infotainment di ultima generazione assicura un’esperienza di guida moderna e all’avanguardia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, il nuovo modello si presenta con due varianti: una ibrida, ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e consumi, e una completamente elettrica, che offre un’autonomia superiore ai 400 km. La versione ibrida è disponibile fino al 28 febbraio 2025 a un prezzo di 21.900 €, mentre quella elettrica può essere acquistata con un canone mensile di 195 €.

Tanti nuovi showroom

I clienti interessati possono scoprire la nuova Ypsilon presso le 160 Casa Lancia, showroom rinnovati che incarnano la nuova filosofia del brand. Questi spazi offrono un’esperienza d’acquisto personalizzata, con formule finanziarie flessibili che includono opzioni di restituzione o sostituzione del veicolo.

Questo rilancio rappresenta per Lancia non solo un omaggio alla propria eredità storica, ma anche una chiara visione per il futuro, puntando su un perfetto equilibrio tra lusso accessibile, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.