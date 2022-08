Lamborghini Urus vola sul tetto di una casa [Video]

Uno spaventoso incidente, con per protagonista una Lamborghini Urus, si è consumato in un tranquillo quartiere di Fort Lauderdale, in Florida. Qui un esemplare del SUV di Sant’Agata Bolognese ha attraversato ad alta velocità un incrocio, ignorando completamente lo stop. Al volante, un ragazzo di 24 anni, che aveva preso in affitto la costosa auto italiana.

Impatto molto violento

Durante l’attraversamento del crocevia, una Nissan Pathfinder stava percorrendo la strada in senso ortogonale, con il diritto di precedenza. Inevitabile l’impatto con la fiancata della Lamborghini Urus, scaraventata letteralmente in aria, per poi strisciare sul tetto di una tranquilla casa bifamiliare, prima di precipitare al suolo, prendendo fuoco.

Solo un ferito lieve

Per fortuna l’impatto è avvenuto in una parte dell’abitazione dove al momento dell’incidente non si trovava nessuno. I residenti sono corsi in aiuto del tizio al volante del SUV del “toro”, che è subito scappato dalla scena dei fatti. Pare che si sia recato da solo in ospedale, senza aspettare i soccorsi, stordito dai fatti. Solo lievi ferite per lui, che deve dire grazie alla robustezza della Lamborghini Urus e, soprattutto, all’aiuto giunto dal cielo. L’incidente è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza di un’abitazione vicina.

Guai per il tizio con la Lamborghini Urus

Adesso il ragazzo dovrà fare i conti con una serie di accuse a suo carico e con la rabbia dell’autonoleggio e della compagnia di assicurazione, per i danni prodotti. Guardando le immagini, si vede come la casa e la Lamborghini Urus abbiano bisogno di sostanziose spese per un ripristino ottimale. Ricordiamo che il SUV emiliano è spinto da un V8 biturbo di 4 litri, che eroga 650 cavalli di potenza massima su 2154 kg di peso. Le prestazioni sono di altissimo livello: velocità di 305 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi, da 0 a 200 km/h in 12.8 secondi.