Lamborghini Squadra Corse: anteprima della nuova auto [Video]

Lamborghini Squadra Corse mostra su YouTube una piccola anticipazione della nuovissima auto da corsa del “toro”, destinata a regalare esperienze senza precedenti. Il dipartimento motorsport della Casa di Sant’Agata Bolognese si affida a un video teaser per dare i primi indizi sull’opera. La vettura dovrebbe essere un’evoluzione in chiave racing della Lamborghini Huracán EVO. Del resto, il look fa emergere in modo chiaro la discendenza.

Ovviamente i tecnici si sono concentrati su interventi per esaltare il feeling con la pista, terreno naturale di elezione per la nuova creatura, destinata espressamente alle danze fra i cordoli. Uno degli elementi estetici più appariscenti di questa speciale Lamborghini è il vistoso alettone posteriore, cui tocca il compito di assicurare la massima deportanza al retrotreno.

Ancora non si capisce se il modello sboccerà in esemplare unico o se nascerà con volumi produttivi più alti. Al momento non si può escludere nulla. Tutto è infatti avvolto nel più stretto riserbo. Ci toccherà attendere ancora un po’ di tempo per conoscere meglio il quadro. Nel video si può gustare il sound del motore, derivato dal V10 aspirato della Lamborghini Huracán EVO, ma con ogni probabilità più potente. Al momento non si ha nessuna informazione sulla data di debutto. Vi terremo aggiornati.