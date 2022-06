Lamborghini Huracan Performante si butta sulla Peugeot 206 [Video]

Alcuni incidenti hanno delle dinamiche davvero strane, quasi impossibili da interpretare. È il caso del contatto fra una Lamborghini Huracan Performante e una Peugeot 206, che vi raccontiamo oggi. Non esistono elementi narrativi che consentano di decifrare lo scenario, ma il rombo udito in sottofondo, quando l’auto sportiva del “toro” è quasi ferma all’intersezione, lascia immaginare la sua presenza a un raduno di supercar.

Niente faceva pensare a un urto

Non ci sono indizi che lascino presagire situazioni complicate nel tratto di strada dove sono state eseguite le riprese, ma per un motivo sconosciuto, all’improvviso matura il crash. A provocare l’incidente ci pensa il tizio al volante della Lamborghini Huracan Performante. Questo sembrava tranquillo, all’altezza dell’innesto stradale, ma non era così.

Comportamento sorprendente del tizio sul toro

L’impressione è che l’owner Lamborghini stesse concedendo alla Peugeot il legittimo diritto di passaggio, ma tutto d’un colpo succede l’imprevisto. L’uomo preme sul pedale dell’acceleratore dell’auto sportiva di San Lazzaro di Savena, e si fionda, penso senza volerlo, contro la 206, colpendo la fiancata destra della popolare utilitaria francese. Immagino lo stupore del conducente di quest’ultima, che non si sarebbe mai aspettato di diventare una sorta di bersaglio mobile.

Tutto è stato filmato dall’esterno

Il video riprende perfettamente la scena, ma non si vede cosa succede dopo fra gli automobilisti coinvolti. Si nota solo il guidatore della supercar del “toro” mentre parcheggia sul fronte opposto della strada, forse per costatare i danni. Non avrà visto l’altra vettura? Non penso proprio. Se così fosse, il suo livello di distrazione sarebbe indegno non soltanto del bolide che guida ma anche della patente portata in tasca.

Cosa ha combinato l’uomo con la Lamborghini Huracan Performante?

Difficile dire cosa sia successo. Il ventaglio delle ipotesi è molto ampio. Voi vi siete fatti qualche idea in merito? L’ipotesi più credibile, dal mio punto di vista, è che pensasse di essere in folle, per sgasare un po’, ma c’era la marcia innestata, quindi…al primo colpo di acceleratore l’auto è scattata in avanti. Sarebbe bastato guardare il display, che segnala il rapporto inserito, per scongiurare il crash.