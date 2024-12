Questo mese Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato festeggiano un importante traguardo: vent’anni di collaborazione all’insegna della tecnologia, della sicurezza e dell’impegno civile. Questa partnership, avviata nel 2004 con la donazione di una Lamborghini Gallardo, ha visto le supercar italiane affiancare le forze dell’ordine in numerose operazioni, dal pattugliamento stradale al pronto soccorso sanitario, fino alla promozione della guida sicura.

La nascita della collaborazione: la Gallardo

La collaborazione tra Lamborghini e Polizia di Stato ha avuto inizio nel 2004, quando la casa di Sant’Agata Bolognese ha donato una Gallardo alla Polizia Stradale. Questo modello, con motore V10 e una potenza di 510 CV, è stato utilizzato per la prima missione di trasporto organi nel settembre dello stesso anno. La Gallardo ha rappresentato un simbolo di innovazione e velocità al servizio della sicurezza pubblica.

L’evoluzione: dalla Gallardo alla Huracán

Nel 2014, la Gallardo è stata sostituita dalla Lamborghini Huracán LP 610-4, anch’essa donata alla Polizia di Stato. Con una potenza di 610 CV e tecnologie avanzate, la Huracán ha continuato la tradizione di supporto alle operazioni di sicurezza e pronto intervento, svolgendo missioni critiche come il trasporto urgente di organi e plasma.

L’arrivo dell’Urus Performante

Nel 2023, la collaborazione si è ulteriormente rafforzata con l’introduzione della Lamborghini Urus Performante nella flotta della Polizia Stradale. Questo Super SUV, con motore V8 biturbo da 666 CV, è stato allestito specificamente per le esigenze operative delle forze dell’ordine, garantendo prestazioni elevate e versatilità in diverse situazioni operative.

Missioni di trasporto organi: oltre 200 interventi salvavita

Uno degli aspetti più significativi di questa collaborazione riguarda le missioni di trasporto urgente di organi per trapianti. Le Lamborghini in dotazione alla Polizia di Stato hanno effettuato oltre 200 missioni in tutta Italia, contribuendo in maniera determinante a salvare vite umane grazie alla rapidità negli spostamenti e alla tecnologia avanzata a bordo.

Promozione della sicurezza stradale: più di 1.500 eventi educativi

Oltre alle operazioni di pronto intervento, le Lamborghini della Polizia di Stato sono state protagoniste in oltre 1.500 eventi di educazione stradale. Queste iniziative hanno avuto l’obiettivo di promuovere la cultura della guida sicura tra i cittadini, sensibilizzando soprattutto i giovani sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada.

Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, ha espresso orgoglio per la collaborazione ventennale con la Polizia di Stato, sottolineando come le vetture Lamborghini abbiano supportato le operazioni su strada e contribuito a salvare vite umane. Il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, ha evidenziato come questa sinergia rafforzi l’impegno della Polizia di Stato nel fornire aiuto ai cittadini, in particolare attraverso il delicato compito del trasporto urgente di organi, realizzato in stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti.

La partnership tra Automobili Lamborghini e Polizia di Stato rappresenta un esempio virtuoso di come l’eccellenza tecnologica possa essere messa al servizio della comunità. In questi vent’anni, le supercar del Toro hanno affiancato le forze dell’ordine in missioni cruciali, contribuendo alla sicurezza stradale e al salvataggio di vite umane. Un connubio che testimonia il forte legame tra Lamborghini, l’Italia e le sue istituzioni.

“Automobili Lamborghini e Polizia di Stato celebrano vent’anni di partnership iniziata nel 2004 con la consegna della prima Gallardo.”