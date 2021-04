Lamborghini al Salone di Shanghai 2021

Anche Lamborghini è protagonista al Salone di Shanghai 2021 per mettere in bella mostra, soprattutto nel mercato del gigante asiatico cinese, le sue ultime tre importanti novità. Sotto i riflettori dello stand di Sant’Agata bolognese si sono illuminate l’hypercar Essenza SCV12, per la prima volta al mondo vista dal vivo con l’esclusiva livrea Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran lucido e Arancio California, la Huracán STO che ha debuttato in Cina e la Huracán Fluo Capsule, l’ultima collezione dei vivaci colori destinati alle supersportive con motore V10.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini, e Francesco Scardaoni, direttore regionale di Automobili Lamborghini Asia-Pacifico, hanno illustrato gli ottimi risultati aziendali e i nuovi prodotti del marchio, salutando il pubblico cinese in collegamento video a causa delle attuali limitazioni agli spostamenti.

“Automobili Lamborghini ha concluso il 2020 con il livello di redditività più alto mai raggiunto e il secondo valore più elevato nella sua storia in termini di fatturato e vendite, nonostante la fabbrica sia stata chiusa per circa due mesi a causa del COVID-19. Questa crescita è proseguita anche nel 2021: le previsioni di inizio anno sono molto positive e il numero di consegne è il più alto mai registrato nei primi tre mesi. Gli ordini effettuati finora coprono già nove mesi di produzione”, ha affermato Stephan Winkelmann, tornato alla guida di Lamborghini dopo cinque anni. “Sono orgoglioso e onorato di essere di nuovo al timone di Lamborghini, in particolare in questo momento cruciale nella storia dell’azienda. Stiamo lavorando sodo e preparando Lamborghini a una nuova era. Lamborghini diventerà un marchio ancora più forte, sia qui in Cina sia nel resto del mondo, grazie ai nuovi piani di sviluppo che saranno annunciati a breve”.

Commentando le previsioni relative al marchio sul mercato cinese, Winkelmann ha aggiunto:

“Ci sono sviluppi estremamente positivi nel mercato cinese. Sono molto felice di confermare che è già stata pianificata tutta la produzione destinata al mercato cinese nel 2021. Con l’aumento dei volumi di produzione, prevediamo che il mercato cinese salirà al secondo posto in termini di vendite, restando uno dei mercati più importanti per Lamborghini a livello globale”.

Anche Francesco Scardaoni ha aspettative decisamente positive:

“In Cina stiamo raggiungendo un gruppo di clienti molto diversificato, con un’età media più avanzata rispetto al pubblico mondiale; abbiamo anche più clienti attenti alle esigenze della famiglia e più clienti donne. Continueremo ad allargare la nostra rete di concessionari in altre città per poter fornire un’assistenza migliore ai clienti cinesi in tutto il Paese. Quest’anno, nonostante le costanti incertezze, Lamborghini continuerà a regalare eventi esclusivi ai clienti e agli appassionati del marchio, concentrandosi in particolare sul lancio commerciale dell’Essenza SCV12 e della Huracán STO. In quanto produttore di supersportive autentiche, prevediamo anche che il motorsport rivestirà un ruolo ancora più importante per Lamborghini in Cina, grazie all’introduzione della nuova GT Super Sprint Challenge. In Cina, Lamborghini guarda al futuro con fiducia e presenterà un portafoglio prodotti senza paragoni, con un design e una tecnologia all’avanguardia. I tre importanti modelli presentati in anteprima al Salone dell’auto di Shanghai sottolineano la nostra fiducia nella Cina e il nostro impegno concreto verso i clienti cinesi”.

Lamborghini Essenza SCV12

L’Essenza SCV12, realizzata in un’edizione limitata di 40 esemplari, è equipaggiata con il più potente motore 12 cilindri aspirato mai sviluppato da Lamborghini, che eroga oltre 830 CV anche grazie al contributo della sovralimentazione dinamica alle alte velocità. La potenza è gestita da un inedito cambio portante 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore, per garantire compattezza, continuità strutturale e maggiore rigidezza torsionale.

Lamborghini Huracán STO

Questa supersportiva, omologata per l’uso su strada con l’anima e le caratteristiche di una vera auto da corsa un potente motore V10 aspirato che sprigiona una potenza di 640 CV e 565 Nm di coppia a 6500 giri/min, la Huracán STO a trazione posteriore è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi, da 0 a 200 km/h in 9,0 secondi e raggiungere una velocità massima di 310 km/h.

Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule

La Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule segna l’esordio di una nuova collezione per la nota supercar del “toro”. Il segno distintivo sono i colori brillanti, ispirati alla tradizione del marchio emiliano, sempre legato a vivide cromie. Cinque le configurazioni per gli esterni: Verde Shock, Arancio Livrea, Celeste Fedra, Arancio Dac e Giallo Clarus. Queste tinte vivaci si combinano con il nero opaco scelto per tetto, paraurti anteriore e minigonne laterali. Il risultato? Un tocco sportivo e forte, che interpreta bene lo spirito coriaceo e passionale della Lamborghini Huracán EVO.