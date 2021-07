Lamborghini: 4 Huracan speciali per i 10 anni in Messico

Lamborghini ha aperto il suo primo showroom in Messico 10 anni fa. Per celebrare l’anniversario, il suo distributore locale, Grand Chelem, ha commissionato quattro Huracan molto speciali che rappresentano i temi chiave della cultura messicana.

Progettate con l’aiuto di Ad Personam, l’esclusivo programma di personalizzazione della Casa di Sant’Agata Bolognese, le auto sono state realizzate per rappresentare Vita, Morte, Sogno e Tempo.

Edizione vita

L’Edizione Vita è verniciata in Verde Ermes a contrasto con le ruote in oro Oro Elios. Il verde è pensato per rappresentare la vita e la natura, mentre le ruote d’oro e i dettagli interni rappresentano il sole. È presente anche l’emblema di un’aquila, come quello sulla bandiera del Messico, che esalta i valori nazionali del paese.

Edizione Morte

D’altra parte, i temi dell’Edizione Morte sono caratterizzati dall’emblema del teschio. Dipinti in Blu Astraeus e completati da accenti di design in Bronzo Serse, i colori hanno lo scopo di evocare e celebrare le esperienze che preparano al viaggio tra la vita e la morte.

Edizione Sogno

L’Edizione Sogno sfoggia la vernice azzurra Blu Symi con riflessi dorati Oro Elios. Questi colori hanno lo scopo di simboleggiare le creature mitiche viste nell’arte popolare messicana. L’interno, nel frattempo, è rifinito prevalentemente in nero con cuciture dorate. Il quadro estetico è completato con un drago a due teste che celebra la natura allo stesso tempo fantastica e reale dei sogni che “danno colore e significato alla vita”.

Edizione Tempo

Infine l’Edizione Tempo è rifinita in Nero Nemesis a contrasto con le rifiniture in Bronzo Serse dentro e fuori. Una targa con sopra un serpente simboleggia la reinvenzione di se stessi con la muta della pelle che si verifica nel tempo. Rappresenta il rapporto decennale tra Lamborghini e il Messico.

Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: