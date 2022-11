Laguna Seca: Max McRae fa il cavatappi di traverso con la Impreza WRX STI [Video]

Vedere nel corso della giornata un video adrenalinico fa bene allo spirito, dando un colore diverso alle ore. Ad entusiasmare gli appassionati d’auto ci pensa questa volta Max McRae, nipote del grande Colin McRea, con degli spettacolari traversi sul Cavatappi di Laguna Seca, al volante di una Subaru Impreza WRX STI. Lui stesso ha filmato la scena con una helmet cam, pubblicandola poi sul suo canale Instagram.

Fotogrammi tutti da vivere

Il risultato è una clip di grande presa emotiva e molto divertente, da gustare a più riprese. Qui l’effetto “wow” è garantito. L’auto da rally usata per l’impresa è quella appartenuta a Travis Pastrana, che ha regalato negli anni molti filmati spettacolari al popolo del web.

La Subaru vola fra i cordoli

Guardando i fotogrammi, si nota la padronanza del mezzo da parte di Max McRae, che ne gestisce le danze in modo talmente fluido da far sembrare semplici delle manovre dove si richiede invece grande professionalità, anche perché non eseguite su una superficie piana. Teatro delle riprese, come dicevamo, è la sezione del Cavatappi (Corkscrew), fiore all’occhiello del circuito di Laguna Seca. Questa chicane si affronta scollinando in modo molto ripido. Qui bisogna essere molto rapidi e precisi, perché altrimenti l’auto si scompone. Il protagonista del video lo è. Notevoli le sue doti di pilotaggio. In casi del genere, vista la nobile parentela, viene naturale ripetere una della classiche frasi fatte: “Buon sangue non mente”.

Anche Andretti è tornato in azione

Sul WeatherTech Raceway Laguna Seca qualche giorno fa era sceso in pista Mario Andretti al volante di una McLaren di Formula 1, recuperando un rapporto con le monoposto a ruote scoperte che mancava da tempo. Una bella esperienza anche quella, pur se non vissuta al limite, per comprensibili ragioni connesse all’età del protagonista e al poco tempo di affiatamento col mezzo. L’autodromo californiano è affascinante. Sorge a circa 12 chilometri da Monterey, a 250 metri sul livello del mare. A voi il video di Max McRae, mentre lo domina.