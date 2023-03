La Polestar 2 BST edition 230 ha carattere da vendere

Vende auto elettriche la Polestar ma lo fa con stile e soprattutto sportività, motivo per cui non è la prima volta che ci fermiamo a raccontare un suo modello particolarmente aggressivo o addirittura configurato in una serie limitata. Le versioni con il Performance Pack e la nuova Polestar 2 BST Edition 230 sono l’esempio perfetto di quanto vi illustreremo in questo articolo.

I particolari della 2 BST edition 230

La Polestar 2 BST edition 230 è subito riconoscibile per l’esclusiva verniciatura verde Nebula e per l’utilizzo del tessuto in MicroSuede adoperato per gli inserti dei sedili e del volante – composti da tessuto Nubuck parzialmente riciclato. Gli esterni possono essere verniciati anche nel colore Space (nero), con la striscia da corsa a tutta lunghezza della carrozzeria e disponibile su entrambi i colori. Questa serie limitata è basata sulla Dual Motor Long Range, ed è mossa da 2 motori elettrici, uno per asse, per un totale di 476 CV e 680 Nm di coppia. Le prestazioni fanno segnare una velocità massima di 205 km/h e uno scatto da 0-100 km/h coperto in in 4,4″.

La Polestar 2 BST edition 230 sotto il vestito

Tutto confermato per quanto rigurda la meccanica, per cui il telaio è lo stesso rivisto di recentee preparato per la Polestar 2 BST edition 270, l’assetto è stato ribassato di 25 mm, gli ammortizzatori sono regolabili a due vie Öhlins, ci sono poi la barra di sostegno anteriore, le molle più rigide del 20% e i cerchi in lega neri da 21” ispirati a quelli della Polestar 1, dotati di pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per le auto in edizione BST.

Perchè è importante una “edition” e quanto costa la BST 230

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha spiegato che “le edizioni limitate come la BST edition 230 ci consentono di esplorare colori, grafiche e materiali in un modo più veloce e più creativo”. Della Polestar 2 BST 230 saranno prodotte, per i mercati europei e nordamericani, un totale di 230 unità, che si possono già ordinare da ieri, 21 marzo 2023, andando sul sito Polestar.com. Il prezzo di acquito parte da 87.900 euro e le consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023.