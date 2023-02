La Nio EL7 è pronta per il mercato europeo

Prende piede l’inserimento di Nio nel mercato europeo dell’automobile. Al momento, dopo che il primo esemplare è stato consegnato ad un cliente olandese, il Costruttore cinese sta avviando le consegne anche in Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. Con l’arrivo di EL7, la gamma Suv di Nio si arricchisce del terzo elemento: ecco tutte le caratteristiche e i motivi del successo nei Paesi del Nord Europa.

Nio e il mercato in Nord Europa

Quello europeo è un unico grande mercato, ma molto frammentato e diversificato da paese a paese. I nuovi modelli di Nio, comprese la berlina ET7 e la ET5, stanno contribuendo al raggiungeimtno degli obiettivi che il Brand cinese si era imposto nello scorso anno e in questo 2023. Valutando però i primi dati di vendita nel nostro continente si intuisce che Nio sta avendo una particolare e vincente penetrazione nei Paese del nord Europa, per due motivi ben precisi, che riguardano la capacità di acquisto (accoppiata di due fattori, i redditi e i consistenti incentivi pubblici) e lo stato avanzato delle infrastrutture che consentono un utilizzo più semplice delle automobili elettriche.

La EL7 fuori e in abitacolo

I tre Suv di Nio si differenziano più per le misure esterne e interne che per lo stile. Le dimensioni della EL7 ci raccontano una lunghezza di 4,9 metri, una larghezza di 1,98 metri e un’altezza di 1,72 metri, mentre il passo di 2,96 metri e il bagagliaio di 650 litri confermano dei valori importanti. Guardandola da fuori risalta per il suo stile essenziale ma con alcune caratteristiche distintive, come i sottili fanali a sviluppo orizzontale posizionati appena sopra la maschera frontale e le maniglie delle porte a scomparsa, mentre Lidar e telecamere sono posizionate alla sommità del parabrezza. Lo stesso stile si ritrova in abitacolo, dove sulla console centrale spicca un grande display da 12,8” mentre quello del quadro strumenti è da 10,2”.

Le altre caratteristiche tecniche e i prezzi

La proposta studiata da Nio per la EL7 è molto semplice, dal momento che il Suv è mosso da un solo powertrain e offrirà di base la trazione integrale. Anche lo schema meccanico è incentrato su un motore per asse: all’anteriore monta un’unità da 180 kW e al posteriore un’altra da 300 kW che insieme garantiscono una potenza massima di oltre 652 CV e una coppia di 850 Nm. L’autonomia è diversa a seconda del pacco batteria che si sceglie: se si opta per quello da 75 kWh si può avere un’autonomia di circa 391 chilometri, altrimenti bisogna dotare la EL7 di un accumulatore da 100 kWh, che aumenta l’autonomia a 509 chilometri (chiaramente sono dati dichiarati dalla Casa cinese). Ricaricandole fino a 130 kW, il pacco batteria da 75 kWh passa dal 10% all’80% della carica in 30 minuti, ne impiega 40 quello da 100 kWh. Concludiamo con il listino: se si configura la EL7 dal portale di Nio, si scopre un prezzo che parte da 73.900 euro (escluso il pacco batteria o la sottoscrizone di un abbonamento per il suo utilizzo).