La Jeep anfibia che sembra una barca: le foto virali dal mare di Liguria

È una Jeep, ma anche una barca. È un mezzo anfibio che può circolare sia su strada sia in acqua, grazie a un sistema di galleggiamento e a un’elica posteriore. È la RMA Amphi-Ranger 2800 SR, una vettura prodotta in Germania tra il 1985 e il 1995, di cui esistono solo 55 esemplari nel mondo. E uno di questi è stato avvistato nel fine settimana tra Portofino e Sori, in Liguria, dove ha fatto impazzire il web.

Lo strano avvistamento di una Jeep anfibia tra Portofino e Sori in Liguria ha fatto letteralmente il giro del web nelle scorse ore

Le foto e i video del mezzo anfibio sono stati pubblicati sul profilo Facebook “Il Mugugno Genovese”, dove si vede la Jeep galleggiare in mare e passare tra le barche e le onde. Molti hanno pensato si trattasse di un fotomontaggio o di un’automobile finita in mare per errore, ma la verità è molto più curiosa. Si tratta infatti di un veicolo speciale, progettato per la manutenzione delle condutture, che può viaggiare sia per terra sia per mare.

Il mezzo anfibio ha un motore diesel da 2.4 litri e 72 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La velocità massima su strada è di 120 km/h, mentre in acqua è di 10 km/h. La capacità del serbatoio è di 80 litri, mentre quella della batteria è di 12 volt. Il mezzo anfibio ha una lunghezza di 4,6 metri, una larghezza di 1,8 metri e un’altezza di 1,9 metri. Il peso a vuoto è di 1.800 kg, mentre il peso massimo ammesso è di 2.300 kg.

Il proprietario della Jeep anfibia è un appassionato di mezzi insoliti che ha comprato la vettura da un collezionista tedesco. Il mezzo è immatricolato regolarmente sia come auto sia come natante e può circolare in entrambi i modi nel rispetto delle norme vigenti. L’unico limite è quello di non sostare in zone protette o tutelate dal punto di vista ambientale.

La Jeep anfibia ha suscitato stupore e curiosità tra i bagnanti e i naviganti che l’hanno vista nel mare di Liguria. Alcuni hanno scherzato dicendo che si trattava di una nuova strategia per evitare le code in autostrada o di un miraggio causato dal caldo. Altri hanno espresso ammirazione per questo mezzo originale e divertente, che dimostra come sia possibile combinare due modi di trasporto diversi in uno solo. Chissà se la rivedremo presto solcare le acque della Liguria o di altre regioni italiane.