La Bmw Z4 M Coupé si trasforma in off-road

SUV e crossover sono una tendenza ormai consolidata nel variegato panorama automobilistico, parliamo di una “moda” che sta conquistando anche i tuner internazionali, sempre più propensi a trasformare auto “tradizionali” in vetture in grado di viaggiare su percorsi off-road. Un esempio lampante di questo genere si può trovare sul sito web specializzato in auto storiche e vintage “Bring A Trailer” dove risulta in vendita una speciale Bmw Z4 M Coupé del 2007, appositamente elaborata per affrontare safari e percorsi in fuoristrada.

Anima off-road

Questa piccola coupé tedesca dalle forme sinuose e inconfondibili, ispirate alle sportive degli anni ’60, è stata modificata in numerosi elementi, a partire da quella più vistoso, ovvero il portellone posteriore opportunamente trasformato per accogliere ben due pneumatici di scorta a vista. Ovviamente il baricentro è stato rialzato con l’adozione di nuove sospensioni, mentre i passaruota sono stati allargati per ospitare pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T che misurano 235/65 e avvolgono cerchi Black Rhino da 17 pollici.

Non manca inoltre una piastra paramotore dedicata alla protezione del sottoscocca. Il kit estetico risulta completato dalla presenza dei quattro fari supplementari Baja Design installati sopra la mascherina anteriore, a cui si aggiunge una barra luminosa a led prodotto dall’azienda Aurora e montata sul portapacchi.

Sei cilindri da 355 cv non modificato

Le numerose modifiche non hanno intaccato l’abitacolo che è rimasto fedele all’originale: all’interno troviamo sedili rivestiti in pelle di colore nero, il navigatore satellitare di serie e il climatizzatore automatico. Sotto il lungo e il muscoloso cofano della Z4 M troviamo il celebre e non modificato propulsore Bmw S54 a sei cilindri in linea da 335 CV e 355 Nm di coppia massima scaricati sulle ruote posteriori tramite l’utilizzo di un cambio manuale a sei marce. L’handling è affidato inoltre ad un differenziale a slittamento limitato. La vettura ha percorso 241mila km, di cui appena 400 fatti dall’ultimo proprietario che ha acquistato l’auto nel 2020.

Prezzo

Come accennato in precedenza, questa speciale Z4 M è in vendita all’incanto sul sito Bring A Trailer senza riserva. Attualmente l’offerta maggiore si aggira intorno ai 15mila dollari.