La Bentley Flying Spur si trasforma in un lussuoso pick-up

La Bentley Flying Spur è una delle berline quattro porte più lussuose e costose del mercato automotive, in grado di “coccolare” i suoi occupanti con materiali pregiati e gadget elettronici sofisticati. L’azienda britannica DC Customs specializzata in elaborazioni estetiche di auto ha deciso di trasformare la berlina a rappresentanza della Casa di Crewe in un originale pick-up che potrebbe essere utilizzato anche per compiti gravosi e lavorativi.

Bentley “trasformista”

Questo particolare progetto svelato sulla pagina Instagram dell’azienda inglese è iniziato nel gennaio 2020 e dopo lunghi mesi di duro lavoro è stato portato a termine con risultati a dir poco eccezionali. Le modifiche applicare da DC Custom hanno riguardato il taglio della sezione posteriore del tetto e la successiva eliminazione delle due portiere posteriori.

Sono state modificate anche le sospensioni dell’asse posteriore con l’obiettivo di far posto al nuovo e spaziosissimo cassone. Altre modifiche – questa volta puramente estetiche – hanno riguardato l’adozione di un nuovo fascione paraurti anteriore e inedite prese d’aria che danno alla vista d’insieme un look più aggressivo. La vettura è stata inoltre personalizzata con una nuova colorazione bicolore della carrozzeria in viola e argento.

Legno teak per il cassone

Il cassone del pickup è stato rivestito completamente in legno teak, pregiato materiale preso in prestito dal mondo nautico, inoltre su entrambi i lati sono stati inseriti dei piccoli vani portaoggetti per aumentare la praticità della vettura. La speciale Flying Spur pick-up è stata battezzata con il nome “Decadence” e sarà utilizzata dal proprietario che ne ha richiesto le modifiche.