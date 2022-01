KTM: la X-Bow GTX da pista avrà una versione stradale

Secondo quanto riferito dalla rivista Autocar, la KTM X-Bow GTX, svelata nel 2020 e basata sull’auto da corsa GT2, vanterà una variante da strada. Stando alla testata inglese, il modello sarà prodotto in una serie limitata e condividerà il motore a cinque cilindri (derivato da quello dell’Audi RS3) con la sua sorella da pista.

Monoscocca in carbonio

Il modello sarà basato sullo stesso telaio monoscocca, in fibra di carbonio, utilizzato da tutte le precedenti varianti dell’X-Bow, che pesa solo 80 kg. Il design probabilmente rispecchierà quello della GTX/GT2, con caratteristiche simili a quelle di una supercar, mantenendo tettuccio in fibra di carbonio. A causa dell’equipaggiamento extra richiesto per l’uso legale su strada, la nuova X-Bow dovrebbe pesare leggermente più dei 1.048 kg della GT2, ma rimarrà comunque abbastanza leggera.

Con il cinque cilindri dell’Audi RS3

Il motore a cinque cilindri turbo da 2,5 litri proviene da un’Audi RS3 ma ha ricevuto una messa a punto speciale per produrre ancora più potenza. Più specificamente produce 530 CV sulla GTX e fino a 600 CV sulla GT2 da corsa. Come le precedenti versioni la potenza sarà trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio sequenziale a sette rapporti e con l’aiuto di un differenziale a slittamento limitato.

Assetto più morbido

Sebbene spartana e incentrata sulle prestazioni, la variante stradale della X-Bow GTX/GT2 potrebbe ottenere una configurazione più morbida per le sospensioni regolabili dotate di ammortizzatori Sachs Racing, oltre a più comfort all’interno dell’abitacolo.

Dal 2008 KTM ha costruito più di 1.300 unità dell’X-Bow (tra cui X-Bow R, X-Bow GT, X-Bow GT4, ecc.). L’azienda austriaca continuerà a produrre un massimo di 100 veicoli all’anno mantenendo così la propria esclusività della gamma. Non abbiamo ancora informazioni sui prezzi, ma la GTX da pista parte da 230.000 euro, tasse escluse.