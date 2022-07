KIA XCeed: arrivano i bozzetti del restyling

La KIA XCeed si appresta a subire un sostanzioso restyling entro il 18 luglio, quando verrà svelata in via ufficiale. E’ un passaggio doveroso nella vita di ogni modello, anche per auto di successo come il SUV in questione. In attesa di vederne l’aspetto definitivo attraverso delle foto ufficiali, in rete sono apparsi dei bozzetti.

KIA XCeed cambia faccia

La modifica più evidente che si percepisce dai bozzetti riguarda il frontale della KIA XCeed. Infatti, nella zona anteriore arrivano una calandra rivisitata, un paraurti di nuova concezione, e dei fari con una parte interna differente. I gruppi ottici saranno oggetto di rivisitazione anche nella vista posteriore, dove è posto in evidenza anche un elemento di protezione dello stesso colore della carrozzeria. Rimangono i passaruota muscolosi, che sottolineano la dinamicità della fiancata, ed un’altezza da terra importante.

KIA XCeed: i motori saranno ibridi

La KIA XCeed sarà equipaggiata con motorizzazioni ibride ed ibride plug-in. Considerando le unità presenti nella gamma attuale della nuova Sportage, anche la XCeed potrebbe avere motorizzazioni a doppia alimentazione benzina/GPL, e diesel con il sistema ibrido leggero a 48 Volt. In particolare, queste due proposte potrebbero fare breccia nel cuore degli automobilisti italiani.

Avrà anche l’allestimento GT-Line

Un tocco di sportività non guasta mai, sopratutto su vetture dalla linea dinamica come la KIA XCeed. Quindi, l’arrivo dell’allestimento GT-Line potrebbe soddisfare tutti quei clienti alla ricerca di un’auto che possa esprimere ulteriore carattere sia all’esterno che all’interno. Tocchi di grinta sulle prese d’aria, nei cerchi in lega, nei sedili, e nel volante, rappresentano gli elementi perfetti per appagare la voglia possedere un SUV con grande personalità.

Numeri di vendita importanti

La XCeed ha un grande appeal sugli automobilisti, come dimostrano le 45.000 unità annue vendute. Con una linea rivista, dei motori ancora più green, ed un nuovo allestimento potrà migliorare le sue performance sui mercati.