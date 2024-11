Dopo mesi di anticipazioni e teaser, Kia ha finalmente svelato il suo atteso pick-up, il Kia Tasman, una novità assoluta per il brand che promette di conquistare il mercato dei pick-up di media grandezza. Questo veicolo, creato per competere con modelli iconici come il Ford Ranger e il Toyota Hilux, sarà disponibile in Corea del Sud, Australia, Medio Oriente e Africa, portando con sé un mix di stile audace, tecnologia avanzata e robustezza progettuale.

Design imponente e stile unico

Il Tasman sfoggia un design esterno audace, con linee che catturano l’attenzione da ogni angolazione. Il frontale si distingue per fari verticali che si estendono fino ai bordi della carrozzeria, conferendo un look muscoloso e aggressivo. A dominare il cofano, un logo Kia di grandi dimensioni, che sottolinea l’identità e la presenza di questo pick-up. Sul posteriore, l’ampio logo sul portellone aggiunge un tocco distintivo, mentre i parafanghi con la caratteristica forma “a baffi” rappresentano uno degli elementi di design più unici del Tasman, offrendo anche un’opzione alternativa con rivestimenti più convenzionali per chi preferisce un look meno audace.

Interni curati e tecnologia di ultima generazione

Se l’esterno appare robusto e pronto per qualsiasi sfida, l’interno del Tasman si presenta con un’eleganza tipica delle automobili di fascia alta. La cabina è progettata per offrire comfort e tecnologia: al centro, un sistema a tre schermi domina il cruscotto. Un display digitale da 12,3 pollici per il quadro strumenti, un secondo schermo da 5 pollici per informazioni di supporto e un touchscreen da 12,3 pollici per l’infotainment, garantiscono un’esperienza immersiva per guidatore e passeggeri. Kia ha anche mantenuto comandi fisici per le funzioni più utilizzate, come la modalità a bassa velocità e il blocco del differenziale, assicurando che il Tasman sia funzionale e pratico.

Motorizzazioni e prestazioni su misura per ogni terreno

Il Kia Tasman offre una gamma di motorizzazioni che variano in base ai mercati. In Corea, il pick-up è alimentato da un motore a benzina da 2,5 litri, capace di erogare 277 CV e 422 Nm di coppia, raggiungendo i 100 km/h in circa 8,5 secondi e una velocità massima di 185 km/h. In Australia, il modello è disponibile con un motore turbodiesel da 2,2 litri, che genera 207 CV e 441 Nm di coppia. Nonostante un’accelerazione più moderata, entrambi i motori permettono al Tasman di trainare fino a 3.500 kg e di raggiungere velocità massime rispettabili.

La trasmissione prevede un cambio manuale a sei marce e un automatico a otto, con opzioni a due o quattro ruote motrici. Queste configurazioni sono ideali per affrontare i diversi tipi di terreno che il Tasman è chiamato a percorrere, dalle superfici sabbiose del deserto ai sentieri montuosi.

Dotazioni per la guida Off-Road

Il Kia Tasman è progettato per affrontare sfide fuoristrada senza compromessi. Dotato di sospensioni anteriori a doppio braccio e un assale posteriore rigido con molle a balestra, può superare ostacoli e guadare corsi d’acqua profondi fino a 80 cm. Inoltre, è dotato di pneumatici all-terrain e varie modalità di guida, tra cui Deserto, Fango, Neve e Roccia, per adattarsi ad ogni condizione.

Kia ha previsto misure di sicurezza avanzate, come connettori impermeabili per garantire la protezione delle parti interne e offrire tranquillità in situazioni estreme. Con cerchi da 17 e 18 pollici, il Tasman può essere ulteriormente personalizzato per soddisfare esigenze particolari.

Praticità e comfort ai vertici della categoria

Oltre a una capacità di carico di oltre un metro cubo e una portata massima di 1.190 kg, il Tasman offre soluzioni di comfort che non sono comuni in questa categoria. L’abitacolo è spazioso, con ampio spazio per testa, spalle e gambe. I sedili posteriori sono reclinabili fino a 30 gradi e, sollevandoli, si trovano due scomparti nascosti per oggetti di valore. Il pick-up è anche dotato di accessori moderni come due piastre di ricarica wireless, un sistema audio Harman Kardon e un pratico tavolino pieghevole nella console.

Kia Tasman, disponibilità e mercati di lancio

La Corea sarà il primo mercato a ricevere il Tasman nella prima metà del 2025, seguita da Australia, Africa e Medio Oriente. Kia prevede che l’Arabia Saudita sarà uno dei mercati principali per questo veicolo, con una gamma di accessori per personalizzare l’esperienza di guida, inclusi predellini laterali e tettucci a farfalla. Arriverà in Europa?