Kia Italia: Andrea Frignani è il nuovo PR Manager della divisione marketing e comunicazione

Kia ha annunciato nelle scorse ore l’ingresso nella sua divisione italiana di Andrea Frignani nel ruolo di PR Manager. Tale posizione va ad inserirsi all’interno del team Marketing Communication & CRM, diretto da Giuseppe Mazzara.

Frignani già ha lavorato in questo dipartimento per la casa automobilistica sudcoreana nella fase di nascita della filiale italiana all’inizio della sua carriera nel settore automobilistico e ora ritrova un’azienda in forte ascesa, la cui ambizione è quella di diventare il brand di riferimento nelle soluzioni di mobilità sostenibile.

Con oltre 75 anni di storia, Kia è presente nel settore della mobilità con 52.000 dipendenti a livello mondiale, una presenza in oltre 190 mercati e stabilimenti produttivi in sei paesi. Ad oggi conta vendite pari a circa 3 milioni di veicoli all’anno e, proprio come altri produttori, sta sviluppando una gamma sempre crescente di servizi dedicati alla mobilità.

Con l’ingresso di Andrea Frignani nel ruolo di PR Manager, la divisione Marketing Communication & CRM perseguirà con crescente entusiasmo la roadmap del gruppo.