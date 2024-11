Kia EV9 GT: potenza elettrica da 508 CV al Salone di Los Angeles

Kia ha svelato ufficialmente la EV9 GT al Salone dell’Auto di Los Angeles, presentando una versione sportiva e altamente performante del suo maxi SUV elettrico. Dopo le numerose anticipazioni e foto spia, il modello debutta con un doppio motore elettrico da 508 CV e una trazione integrale capace di offrire prestazioni impressionanti per un veicolo della sua categoria.

La Kia EV9 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi, ereditando il sistema Virtual Gear Shift dalla Hyundai IONIQ 5 N, che simula il funzionamento di un cambio automatico a doppia frizione. Il SUV è basato sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai, con architettura a 800 V per ricariche rapide: bastano 25 minuti per passare dal 10% all’80% della batteria utilizzando una colonnina HPC da 350 kW.Dal punto di vista estetico, la EV9 GT si distingue per dettagli esclusivi, come i cerchi in lega da 21 pollici, l’impianto frenante con pinze verde neon e una firma luminosa dedicata.

Anche l’abitacolo è stato rivisto, con sedili sportivi in Alcantara decorati dal logo GT, un nuovo volante specifico e dettagli in verde brillante. L’abitacolo, progettato per ospitare fino a 7 passeggeri, mantiene la dotazione high-tech con due display da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment.

A livello tecnico, Kia ha implementato sospensioni adattive e un differenziale elettronico a slittamento limitato per gestire al meglio le prestazioni potenziate. L’impianto frenante è stato maggiorato per garantire una guida sicura anche alle alte velocità.

Kia non ha ancora rivelato l’autonomia ufficiale, ma conferma che il modello sarà compatibile con il connettore NACS negli Stati Uniti. La dotazione di sicurezza comprende numerosi sistemi ADAS di ultima generazione, che portano la guida assistita al Livello 2.

Dettagli da definire su disponibilità e prezzi

Il lancio della Kia EV9 GT è previsto per la seconda metà del 2025, ma restano ancora ignoti i dettagli relativi alla commercializzazione in Europa e ai prezzi. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire come questo modello innovativo si posizionerà sul mercato globale.