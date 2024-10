Kia EV3 nominata Auto dell’anno agli Electrifying.com Awards 2025

La Kia EV3 è stata nominata Auto dell’anno 2024 agli annuali Electrifying.com Awards. Questi premi sono valutati dal team di esperti collaudatori su strada della pubblicazione, con premi assegnati ai veicoli elettrici e alle innovazioni più significative. La Kia EV3 segue le orme della sorella maggiore, la EV9, che è stata nominata Large Electric Family Car of the Year agli Electrifying.com Awards dell’anno scorso.

I motivi della vittoria della Kia EV3

Con i primi ordini dei clienti dell’EV3 che dovrebbero essere consegnati ai clienti in Europa entro la fine dell’anno, il team di revisori esperti di Electrifying.com ritiene che l’EV3 tocchi la corda giusta con gli automobilisti. I giudici hanno elogiato il suo design elegante, la lunga autonomia di guida fino a 600 chilometri con una singola carica e il prezzo di partenza.

L’entusiasmo per il premio

Ginny Buckley, fondatrice e CEO di Electrifying.com, ha affermato: “Come esperti di elettricità, consideriamo Kia uno dei marchi automobilistici più innovativi ed entusiasmanti in circolazione e crediamo che l’EV3 sia un punto di svolta nel mercato delle auto elettriche. In termini di stile, autonomia, spazio, tecnologia e rapporto qualità-prezzo, si distingue nettamente da qualsiasi altra auto della sua categoria. Pensiamo che l’EV3 darà ai nuovi acquirenti di auto elettriche la sicurezza di cui hanno bisogno per fare il passaggio ed è la chiara vincitrice del nostro titolo di Auto dell’anno per il 2024“.

Paul Philpott, Presidente e CEO di Kia UK Limited, ha commentato: “Vincere un premio Car of the Year da qualsiasi pubblicazione è un risultato incredibile, in particolare da parte del team rinomato di Electrifying.com, con la sua vasta conoscenza del panorama dei veicoli elettrici e la comprensione di ciò che i clienti desiderano realmente. Questo fantastico risultato rende l’EV3 un vincitore ufficiale di più premi nel Regno Unito prima ancora che inizino le consegne ai clienti. Ciò si basa ulteriormente sullo slancio ottenuto durante settembre e ottobre, grazie in parte agli eccellenti eventi “EV3 Electric Experience” ospitati dai nostri partner concessionari in tutto il paese“.