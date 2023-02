Kia ed Enel X inaugurano l’Energy House

La Energy House è all’interno dell’Enel X Store di Roma a Corso Francia e resterà operativa almeno fino al mese di giugno. Ecco perché Kia ed Enel X hanno deciso di unire le forze in questa curiosa iniziativa.

L’impegno di Kia nella Energy House

Chi entra nella Energy House scoprirà i prodotti e le soluzioni che la Kia ed Enel offrono ai clienti che hanno scelto (o stanno per farlo) di vivere la loro mobilità con un’auto elettrica. Per conto di Kia si tratta di un’operazione che la vede protagonista nei panni del “sustainable mobility solutions provider”, ruolo che la vede maturare anche nel processo di elettrificazione della gamma. A tal proposito, entro la fine del 2027, Kia prevede di offrire una gamma completa di 14 modelli elettrici. A livello mondiale l’obiettivo è quello di raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly. Nell’ambito di un allargamento globale del mercato di veicoli elettrici previsto entro il 2026, Kia punta a raggiungere la quota di vendita di 500.000 veicoli elettrici annui e di 1 milione di modelli eco-friendly (esclusa la Cina) globalmente.

Lo store e le soluzioni di ricarica

Secondo Kia ci sono tappe fondamentali e opportunità uniche che aiutano a determinare il proprio valore in questa fase di transizione e la Energy House è una di queste. All’esterno dello store ci sono le soluzioni di ricarica gestite da Enel X Way, la nuova global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica. Si tratta di 6 punti di ricarica HPC (High Power Charging) con una potenza fino a 350 kW, di WayPole per la ricarica in AC da 22 kW + 22 e di un WayMedia, l’innovativo pannello digitale integrato da due WayBox.