Kia, David Hilbert: ‘Copriremo tutti i segmenti principali con EV entro il 2027’

Sappiamo già che Kia ha intenzione di lanciare 15 nuovi veicoli elettrici a livello globale entro la fine del 2027. Soprattutto nel mercato europeo, il brand sudcoreano vuole aumentare le vendite di EV di quasi un terzo nei prossimi sette anni.

L’attuale gamma 100% elettrica dell’azienda include il crossover EV6 e il SUV a tre file EV9, ma le ultime indiscrezioni hanno rivelato che la line-up sarà composta da modelli che andranno da EV1 a EV9. Nel corso di un’intervista con Autocar, David Hilbert – capo marketing di Kia Europe – ha confermato che la casa automobilistica coreana coprirà tutti i principali segmenti.

Nei prossimi anni, è atteso il debutto nel Vecchio Continente della Kia EV5, che sarà inizialmente lanciata in Cina e si posizionerà nel segmento C dei SUV tra la Niro EV e la EV6. Allo stesso tempo, il costruttore asiatico si concentrerà anche sui modelli più piccoli per fronteggiare artisti del calibro di Jeep Avenger e Peugeot e-2008. Il veicolo in questione potrebbe chiamarsi Kia EV3.

È in fase di sviluppo una nuova piattaforma per EV di piccole e medie dimensioni

Hilbert ha poi dichiarato che il segmento dei B-SUV è al momento quello più grande in Europa, quindi sicuramente il produttore asiatico si concentrerà per aumentare la sua presenza. Inoltre, Hyundai Motor Group sta lavorando a una nuova piattaforma, che potrebbe essere usata per i veicoli elettrici di piccole dimensioni.

Proseguendo, il capo marketing ha rivelato che Kia ha in programma di produrre veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni a partire dal 2025 nel suo stabilimento in Slovacchia. Inoltre, Hilbert ha affermato che l’azienda continuerà a proporre hatch e berline in futuro.

Infine, l’azienda continuerà ad essere presente anche nel segmento A entry-level, dove attualmente c’è la Picanto con motore a combustione interna e che quest’anno riceverà una nuova generazione.