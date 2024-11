JiYue ROBO X: la supercar elettrica cinese che sfida i limiti

La Cina fa un passo decisivo nell’élite delle supercar elettriche con la presentazione della JiYue ROBO X al Guangzhou Auto Show 2024. Prodotta dalla giovane casa automobilistica JiYue, nata dalla collaborazione tra i giganti Baidu e Geely, questa vettura promette di ridefinire standard e aspettative nel settore, unendo prestazioni incredibili a tecnologie d’avanguardia.

Prestazioni da record per JiYue ROBO X

Con un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi e un’autonomia di ben 644 km per carica, la ROBO X si colloca tra le auto più performanti mai realizzate. La potenza è garantita da un sistema di trazione integrale con quattro motori raffreddati a liquido, in grado di offrire una reattività immediata e una guida stabile anche a velocità elevate.

L’auto è stata progettata per coniugare velocità e controllo: il suo design aerodinamico, unito a una forza deportante ottimale, garantisce performance eccellenti sia su strada che in pista.

Tecnologia AI: il cuore della ROBO X

Il fiore all’occhiello della JiYue ROBO X è la sua tecnologia AI. Equipaggiata con il sistema di guida autonoma Apollo di Baidu, l’auto offre funzionalità ADAS all’avanguardia, rendendo l’esperienza di guida più sicura e personalizzata.

Un elemento unico è l’assistente virtuale Simo, che monitora in tempo reale la dinamica del telaio, la coppia del motore e la gestione termica. Questo permette al conducente di adattare le impostazioni in base alle proprie esigenze, offrendo una guida su misura per ogni situazione.

Un design premiato

Oltre alle prestazioni, la ROBO X stupisce per il suo design audace e innovativo, già premiato con il German Red Dot Design Award 2024 e il German Design Award 2025. Tra le caratteristiche più distintive spiccano lo spoiler posteriore sdoppiato, che migliora la deportanza, e la presa d’aria sul tetto, un richiamo alle auto a combustione del passato, ma rivisitato per raffreddare i motori elettrici e le batterie.

La struttura è realizzata in fibra di carbonio e lega di alluminio 5052, materiali che garantiscono robustezza e leggerezza, fondamentali per bilanciare il peso delle batterie di grandi dimensioni.

Disponibilità e prospettive future

Le prenotazioni per la ROBO X sono già aperte in Cina con un deposito di 49.999 RMB (circa 7.000 euro), ma la produzione inizierà solo nel 2027. La possibilità di vedere questa supercar sui mercati occidentali resta incerta, complicata da tensioni geopolitiche e restrizioni tecnologiche.

Nonostante ciò, la JiYue ROBO X consolida il ruolo della Cina come protagonista dell’innovazione automobilistica globale, dimostrando che il futuro delle supercar elettriche passa anche da Oriente.