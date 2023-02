Jiangnan U2: la city car ispirata alla Suzuki Alto degli Anni ’80

Cosa ha in comune la Suzuki Alto di seconda generazione degli anni ’80 con un veicolo elettrico cinese? Per quanto strano possa sembrare, nel caso della Jiangnan U2, la risposta è l’eredità del design comune. Jiangnan Automobile, una società che produceva la Suzuki Alto ribattezzata, come una delle auto più economiche in Cina, sta tornando quest’anno con un’offerta significativamente più moderna.

Le somiglianze con la Suzuki Alto di seconda generazione

A ogni modo la Jiangnan U2 non è un veicolo completamente originale, poiché è fortemente basata sulla Ruixiang Hoen O2 di BAIC. Nonostante condivida la maggior parte dei suoi pannelli della carrozzeria con quest’ultima, sfoggia un frontale unico che presumibilmente ha riferimenti alla Jiangnan TT (2001-2010) che era il nome di uno degli esemplari della Suzuki Alto (1984-1988) di seconda generazione, ribattezzata e offerta nel mercato cinese.

Alcuni diranno che la fascia nera con fari a LED rettangolari arrotondati ricorda vagamente la Honda, per il design retro-futuristico. Il profilo elegante è condiviso con la Ruixiang Hoen O2, caratterizzato da un cofano corto, sbalzi corti e un parabrezza aerodinamico. L’EV sfoggia anche maniglie delle porte a filo, un look bicolore, un tetto apribile panoramico, uno spoiler posteriore e grandi cerchi in lega da 17 pollici.

Dimensioni

La nuova Jiangnan U2 misura 3.840 mm in lunghezza, con un passo di 2.521 mm, posizionandosi nel segmento dei veicoli elettrici urbani. Non disponiamo di foto dettagliate degli interni, ma possiamo vedere i sedili con rivestimento in tessuto e un display di infotainment indipendente sulla consolle centrale.

Due opzioni meccaniche

Come riportato da Autohome, la Jiangnan U2 sarà disponibile con due opzioni meccaniche che producono 74 CVe 120 Nm, o 107 CV e 160 Nm, entrambi inviano la potenza alle ruote anteriori. Avrà anche due opzioni di batteria al litio-ferro-fosfato, offrendo un’autonomia rispettivamente di 305 km e 406 km, molto probabilmente misurata secondo i protocolli cinesi.

Non conosciamo il prezzo della Jiangnan U2 o il suo previsto lancio sul mercato in Cina, ma l’azienda era nota per le sue auto a prezzi accessibili, quindi dovrebbe essere abbastanza economica. Prima di andare in bancarotta, Jiangnan era di proprietà di Zotye, che produceva vari modelli basati su Suzuki e Fiat in Cina. Terremo d’occhio ulteriori dettagli sulla nuova era del marchio e sulle sue offerte di veicoli elettrici.