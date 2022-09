Jeep Wrangler Willys 4xe: nuova versione speciale

Questa è la Jeep Wrangler Willys 4xe del 2023, una variante speciale dell’ibrida plug-in più venduta negli Stati Uniti, destinata a raggiungere i primi clienti nel quarto trimestre del 2022. Fungerà da nuova variante entry-level della versione 4xe, a partire da $ 53.995 (54.000 euro, tasse escluse).

Jeep Wrangler Willys 4xe: motore

Come la “normale” Wrangler 4xe, la nuova versione Willys è spinta da un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che lavora insieme a un gruppo motogeneratore montato sul motore, un gruppo motogeneratore integrato nel cambio automatico a otto velocità e un pacco batterie al nichel manganese cobalto da 17 kWh volt. Il powertrain in totale eroga una potenza di 375 CV e 637 Nm di coppia.

Tre modalità di guida

Sono disponibili tre modalità di guida, Hybrid, Electric ed eSave. Il primo di questi unisce la potenza del motore 2.0 litri e il motore elettrico mentre in modalità Electric, il fuoristrada agisce come un EV fino a quando la batteria non raggiunge la carica minima o quando il guidatore preme a fondo l’acceleratore. In modalità eSave, viene data la priorità all’alimentazione del 2,0 litri, risparmiando la carica della batteria per un uso successivo.

Jeep Wrangler Willys 4xe: segni di riconoscimento

Jeep ha equipaggiato la Willys 4xe con fari a LED, fendinebbia di serie, un rock rail, una griglia nera e cerchi in lega nera da 17 pollici avvolti da pneumatici 255/75 per terreni fangosi. Una decalcomania Willys si trova in bella vista sul cofano, mentre gli accenti Electric Blue adornano i ganci di traino anteriori e posteriori, il badge Jeep e il badge Trail Rated.

Equipaggiamento

La Wrangler Willys 4xe è inoltre dotata di un sistema audio Alpine a 9 altoparlanti, tappetini per tutte le stagioni, un differenziale posteriore a slittamento limitato e può essere opzionata con un sistema di infotainment Uconnect da 8,4 pollici e pacchetto Sun and Screen che aggiunge il popolare Power-Top.

La Jeep Wrangler Willys 4xe 2023 può essere infine personalizzata con vari Jeep Performance Parts di Mopar, proprio come altri modelli Wrangler.

Jeep Wrangler Willys 4xe: un tocco vintage

Il capo di Jeep, Jim Morrison, ha affermato: