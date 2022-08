Jeep Wagoneer Wagonmaster: revival Anni ’60

L’iconica Jeep Wagoneer è stata recentemente riportata in vita con l’introduzione, lo scorso anno, di un modello completamente modernizzato. Tuttavia un’azienda americana del Texas, specializzata in restmod, ha avuto l’idea di evocare il periodo d’oro del fuoristrada yankee con un kit di styling esterno in stile classico. Nasce così la Jeep Wagoneer Wagonmaster.

Jeep Wagoneer Wagonmaster: la fuoristrada famosa in tutto il mondo

Oltre agli accessori, il kit in vendita a 1.899 dollari, simula i pannelli di legno che hanno reso famosa la Wagoneer ovunque nel mondo. I clienti possono ordinare il kit per abbellire il nuovo modello disponibile nelle finiture standard e Grand Wagoneer. Wagonmaster è il tuner che si incarica di questa modifica estetica. Il team è specializzato nel restauro e nell’aggiornamento delle versioni classiche del SUV fuoristrada, lasciando che la fantasia si scateni per soddisfare i propri clienti.

Mix di passato e presente per la Jeep Wagoneer Wagonmaster

C’è da dire che non si tratta di vero legno, visto che le decorazioni sono state simulate utilizzando vinili in cloruro di polivinile, polimero meglio noto come PVC, accuratamente studiati per ottenere il miglior effetto visivo. Alcuni pezzi in rilievo sono stati utilizzati anche per dare alla composizione ancora più realismo.

Nello specifico il kit comprende finiture per le porte anteriori e posteriori, sopra i parafanghi e un nuovo telaio per la targa posteriore. Per il resto, tutto corrisponde agli elementi di personalizzazione che sono stati scelti dalla fabbrica, risultando uno strano mix tra ‘passato e presente’.

Un revival degli Anni ’60

La nuova famiglia Wagoneer di Jeep rappresenta il revival del leggendario SUV risalente al 1962 ed entrambi i modelli hanno una lunghezza di oltre cinque metri, alto lusso nei dettagli esterni e nelle dotazioni interne. Sotto il cofano trova posto un motore V8 con potenza fino a 471 CV.