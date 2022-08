L’iconica Jeep Wagoneer è stata recentemente riportata in vita con l’introduzione, lo scorso anno, di un modello completamente modernizzato. Tuttavia un’azienda americana del Texas, specializzata in restmod, ha avuto l’idea di evocare il periodo d’oro del fuoristrada yankee con un kit di styling esterno in stile classico. Nasce così la Jeep Wagoneer Wagonmaster.