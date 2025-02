Scioperi dei trasporti, caro benzina e allarme inquinamento. Mai come oggi il mercato delle auto elettriche diventa cruciale per il futuro della mobilità. In questo contesto, Jeep si prepara a rivoluzionare il panorama statunitense con una versione più accessibile del suo primo SUV elettrico, la Wagoneer S. Attualmente disponibile solo nella costosa Launch Edition, con un prezzo superiore ai 70.000 dollari, il modello verrà presto affiancato da una variante entry-level che sarà presentata, come annunciato da Stellantis, durante il prossimo Chicago Auto Show 2025.

Nonostante alcuni concessionari abbiano già iniziato a offrire sconti fino a 13.000 dollari sulla Launch Edition, completa di ogni optional e funzionalità premium, l’introduzione di una versione più economica rappresenta una strategia chiave per ampliare la base di potenziali acquirenti.

La nuova variante, i cui dettagli saranno svelati nel corso dell’evento di Chicago dall’8 al 17 febbraio 2025, potrebbe proporre una dotazione più essenziale e modifiche alla configurazione del powertrain elettrico, consentendo così un posizionamento di prezzo più competitivo e interessante per il pubblico.

L’evento al McCormick Place non sarà solo l’occasione per il debutto della nuova Jeep elettrica, ma vedrà anche la presentazione di altri veicoli elettrificati del gruppo, come la Dodge Charger Daytona e il Ram 1500 Ramcharger extended-range, a conferma dell’impegno di Stellantis verso una mobilità sostenibile.

In parallelo, il Chicago Auto Show celebrerà il ventesimo anniversario del Camp Jeep, offrendo ai visitatori la possibilità di provare l’intera gamma del marchio e partecipare a test drive gratuiti dei veicoli Stellantis, semplicemente presentando la patente di guida.

Questa diversificazione dell’offerta elettrica dimostra chiaramente come Stellantis stia rispondendo alle crescenti esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibile e accessibili.