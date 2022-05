Con la Jeep si ribalta più volte ma riparte al volo [Video]

Un video mostra le incredibili manovre del conducente di una Jeep, impegnato in un evento per veicoli off-road. Teatro delle riprese è un luogo impervio del territorio indiano, dove alcuni interpreti della specialità si sono dati appuntamento per mostrare le loro doti e quelle dei loro mezzi, sottoposti a grandi sollecitazioni. A un certo punto si verifica un fatto che, in forma del tutto casuale, sta dando visibilità su larga scala alla kermesse, a dispetto del suo rango periferico. Il tizio al volante della Jeep, infatti, perde il controllo dell’iconico fuoristrada, che si ribalta a più riprese sul declivio.

Comprensibile l’ansia dei presenti, subito pronti a prestare soccorso. Con grande sollievo per loro e per quanti hanno assistito alla scena, il racing driver riprende subito la marcia, arrampicandosi sulla scarpata in modo imperioso, come se nulla fosse successo nelle fasi precedenti.

La Jeep sembra perfettamente in ordine e pure chi sta a bordo non accusa postumi infelici dopo l’avvitamento multiplo. Ne derivano dei numeri da stuntman, che oggi possiamo gustare nel video, con la tranquillità di chi sa che nessuno si è fatto male. Il filmato conferma come, a volte, gli eventi minori producano scene di matrice cinematografica, impossibili da immaginare prima del loro svolgimento. Non sbagliano quelli convinti che la realtà superi spesso la fantasia. A voi i fotogrammi della scenografica disavventura off-road di cui vi abbiamo parlato. Buona visione!