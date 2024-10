Jeep presenta l’edizione speciale North Star per i suoi modelli Renegade e Compass, un omaggio al traguardo di un milione di unità vendute in Europa entro la fine del 2024. Questa nuova serie celebra il successo dei due SUV, prodotti per la maggior parte nello stabilimento di Melfi, con un design inedito e dotazioni che incarnano il classico spirito avventuroso di Jeep.

La North Star non è solo una serie speciale, ma un’edizione commemorativa che unisce tradizione e innovazione. Posizionata tra le versioni Altitude e Summit, offre un equilibrio ideale tra funzionalità e lusso. Grazie a un’estetica raffinata e dettagli esclusivi, la North Star promette di conquistare sia gli appassionati di lunga data sia chi cerca un SUV dal carattere unico.

Dal 2014, lo stabilimento di Melfi in Italia ha dato vita al primo Small SUV di Jeep, la Renegade, seguita nel 2020 dalla Compass. Questi modelli hanno giocato un ruolo cruciale nella crescita del brand in Europa, contribuendo a rafforzare la presenza del marchio nel continente. La Renegade, in particolare, ha raggiunto circa due milioni di unità vendute a livello globale, mentre la Compass è diventata il C-SUV più venduto in Italia nel 2023.

Elementi distintivi

La serie North Star si distingue per il suo stile ricercato e la robustezza, da sempre pilastri del successo Jeep. L’allestimento prevede nuovi sedili in materiali resistenti, con opzioni in tessuto e vinile per Compass e rivestimenti interamente in tessuto per Renegade. Questi materiali assicurano una durata superiore rispetto agli standard, confermando l’attenzione di Jeep alla qualità e alla longevità.

Il design della North Star esalta la tradizione Jeep con un tocco moderno. Tra le caratteristiche più sorprendenti, troviamo una combinazione cromatica bicolore, dominata dal nero e dal verde metallizzato “Technogreen“. Questa tonalità si abbina perfettamente agli interni, con dettagli come le finiture della plancia e le cuciture a contrasto che completano un look raffinato. Il cofano presenta una decalcomania che riduce i riflessi solari, migliorando il comfort alla guida.

Tra gli elementi distintivi della North Star vi è anche il tetto apribile a doppio pannello, di serie su entrambi i modelli, che esalta il piacere di guida a cielo aperto, tipico del marchio Jeep. Inoltre, le barre sul tetto, i fendinebbia LED, e i cerchi in lega da 18” su Compass e 17” su Renegade conferiscono un tocco di eleganza e praticità, rendendo questa serie ideale per ogni tipo di avventura.

Solo ibride

La North Star si allinea alla transizione ecologica di Jeep, offrendo esclusivamente motorizzazioni ibride, tra cui le varianti Hybrid 48V e 4xe. Questa scelta sottolinea l’impegno del brand verso una mobilità più sostenibile e la riduzione dell’impatto ambientale, senza rinunciare alle prestazioni che contraddistinguono i veicoli Jeep. La Renegade 4xe si conferma, inoltre, come il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia nei primi nove mesi del 2024.

I prezzi di Jeep Renegade e Compass North Star

Con un prezzo di partenza di 35.600 euro per la Renegade e 41.350 euro per la Compass, la serie North Star si rivolge a chi desidera un SUV versatile, elegante e pronto a superare ogni sfida. Gli ordini sono già aperti, con la possibilità di scoprire queste nuove versioni direttamente presso le concessionarie a partire dal 10 ottobre 2024.