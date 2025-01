La Jeep Recon, il nuovo SUV elettrico di segmento D, segna un momento cruciale nella strategia di elettrificazione del marchio Jeep. La produzione inizierà il prossimo 24 febbraio nello stabilimento Stellantis di Toluca, in Messico, consolidando il modello come un pilastro fondamentale per il futuro del brand.

Il design della Recon, sviluppato durante la pandemia dal Product Design Office di Jeep ad Auburn Hills, Michigan, si ispira all’iconica Jeep Cherokee (XJ) prodotta tra il 1984 e il 2001. Questo nuovo SUV combina elementi nostalgici con tecnologie all’avanguardia, puntando a conquistare sia gli amanti dell’avventura che i consumatori urbani. La piattaforma utilizzata è la STLA Large di Stellantis, che garantisce una configurazione completamente elettrica con doppio motore, trazione integrale e una potenza compresa tra 450 e 600 cavalli.

La Recon sarà proposta in tre allestimenti distintivi: Willys, con un look robusto e caratteristiche essenziali; Overland, ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e capacità off-road; e Moab, pensato per le avventure più estreme, con dettagli come un’armatura sottoscocca completa e pneumatici Nexen Roadian ATX. Tra le caratteristiche uniche spiccano le portiere removibili e un tetto retrattile elettrico opzionale, per un’esperienza di guida all’aria aperta senza pari.

Nonostante il modello iniziale sia completamente elettrico, il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha anticipato la possibilità di una versione ibrida, prevista per il 2026. Questa variante potrebbe includere un motore a quattro cilindri in linea da 1,6 litri, supportato da tecnologia ibrida, offrendo maggiore flessibilità in termini di autonomia e riduzione delle emissioni.

Il debutto globale della Jeep Recon avverrà inizialmente in Nord America, per poi espandersi nei mercati europei, del Medio Oriente e asiatici, dove il marchio è già sinonimo di affidabilità e robustezza. Questo modello rappresenta una delle uscite più strategiche e attese di Jeep, destinata a rafforzare la sua posizione nel competitivo mercato dei SUV elettrici.