Jeep Magneto: la Wrangler in versione elettrica

All’interno della nuova struttura di Stellantis, Jeep è stata battezzata come il “marchio SUV” del gruppo, cosa che per molti lascia il marchio nordamericano in una posizione privilegiata all’interno del grande gruppo automobilistico, ma che per i veri amanti del 4×4 suona davvero pericoloso. Bene, oggi abbiamo buone notizie per loro perché questa Jeep Magneto, presentata ancora come concept car, promette di preservare lo spirito avventuroso del marchio per molti altri anni.

Una Wrangler EV?

In effetti si tratta di una Jeep Wrangler elettrica ma con numerose specifiche proprie. La prima è che è uno dei pochi veicoli elettrificati con cambio manuale! E c’è di più. La batteria della Magneto ha una capacità di 70 kWh ed è composta da quattro moduli che non sono assemblati tra loro, ma occupano diverse zone del veicolo per bilanciare la distribuzione dei pesi. Così l’intero pavimento di questa Jeep è studiato in modo che i diversi moduli della batteria occupino una superficie adeguata.

Trasmissione manuale

Tornando all’argomento della trasmissione, Jeep si limita a dire che la meccanica elettrica della Magneto è stata adattata per offrire una risposta simile al famoso motore 3.6 V6 Pentastar con cui questa vettura è stata commercializzata fino ad oggi. Il motore elettrico offre 285 cavalli e 370 Nm di coppia massima che, in effetti, sono cifre in linea con la Wrangler convenzionale.

Mantiene la denominazione 4XE

Per quanto riguarda i dati disponibili, la verità è che sono ancora scarsi. Jeep ha inoltre confermato un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 6,8 secondi, ma non ha dichiarato nulla sull’autonomia o sulla velocità di ricarica di questa Wrangler elettrica che di fatto ha una configurazione molto diversa da quella degli ultimi modelli elettrificati del marchio d’Oltreoceano presentati fino ad oggi, tutti ibridi plug-in. Tra l’altro è interessante notare che la Jeep Wrangler Magneto utilizza anche la designazione 4XE (finora usata per le ibride) nonostante la sua meccanica sia completamente elettrica (e a trazione integrale).

La Jeep Magneto è stata presentata insieme a diversi veicoli custom e concept del marchio all’evento chiamato Jeep Easter Safari che il marchio celebra sempre in questo periodo dell’anno a Moab, Utah.