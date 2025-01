Un recente inseguimento della polizia in Arkansas ha messo in evidenza le straordinarie prestazioni della Jeep Grand Cherokee SRT, un SUV prestazioni che ha dimostrato di essere troppo veloce persino per le forze dell’ordine. Durante l’episodio, il conducente del veicolo ha raggiunto velocità superiori ai 209 km/h, lasciando indietro la volante della polizia.

Le immagini catturate dalla dashcam mostrano l’agente attivare le sirene nel tentativo di fermare la Jeep, che però ha rapidamente preso il largo grazie alla sua accelerazione eccezionale. La situazione si è complicata ulteriormente quando il conducente della Grand Cherokee ha frenato bruscamente a un semaforo rosso, effettuando poi una rapida svolta a destra. L’agente, incapace di arrestare il veicolo in tempo, ha attraversato l’incrocio e ha dovuto fare retromarcia per riprendere l’inseguimento.

Successivamente, il conducente della Jeep ha spento le luci del veicolo, scomparendo nell’oscurità e rendendo impossibile per la polizia rintracciarlo. Nonostante gli sforzi per localizzare il SUV, l’inseguimento si è concluso senza successo.

La Jeep Grand Cherokee SRT è rinomata per le sue caratteristiche ad alte prestazioni, grazie al potente motore V8 HEMI da 6,4 litri, capace di erogare 468 cavalli. Questa configurazione permette al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi. Inoltre, il SUV è dotato di sospensioni sportive e modalità di guida selezionabili, offrendo un’esperienza di guida superiore.

Nonostante il successo tecnico, il futuro della Grand Cherokee è destinato a cambiare. La casa madre Stellantis ha annunciato un calo del 17% nelle vendite globali, con il marchio Jeep che ha registrato una diminuzione del 6%. Inoltre, la produzione della Grand Cherokee L V8 è stata interrotta, suscitando delusione tra gli appassionati del modello. Tuttavia, il nuovo modello, previsto per il prossimo anno, sarà più accessibile e manterrà il motore V6 da 3,6 litri come opzione base. Si ipotizza anche l’introduzione di un motore biturbo Hurricane da 3,0 litri per la futura Grand Cherokee SRT.

Questi cambiamenti riflettono l’impegno di Stellantis verso una maggiore sostenibilità e innovazione, sebbene possano deludere i puristi che apprezzano le caratteristiche ad alte prestazioni dei modelli attuali.