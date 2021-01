Jeep festeggia 80 anni con la gamma 80th Anniversary

Jeep, il celebre brand di origine americana, festeggia i suoi primi 80 anni e introduce la gamma 80th Anniversary. Il primo modello a beneficiare di questa nuova linea è la Renegade MY2021, in molte versioni tutte ricche di qualità. La Renegade 80esimo Anniversario si contraddistingue per uno stile personale, dotazioni avanzate in termini di sicurezza e tecnologia e una gamma motori Euro 6D Final. Si può scegliere anche la versione 4xe, l’evoluzione del 4×4 con tecnologia ibrida plug-in, che assicurano in media oltre 50 km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP. Ma non finisce qua.

Gamma di motori

La versione aggiornata del Multijet II da 1,6 litri da 130 CV a 3.750 giri/min e 320 Nm di coppia a 1.500 giri/min in abbinamento al cambio manuale a sei marce e alla trazione anteriore. L’aggiornamento ha portato all’incremento di 10 CV rispetto alla potenza erogata dal motore 1.6 diesel equipaggiato sulla versione MY2020. Per quanto riguarda la gamma benzina, a disposizione vi è un motore turbo a tre cilindri da 1 litro, 120 CV e 190 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce; altrimenti si può optare per il motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri che eroga 150 CV e 270 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a doppia frizione DDCT.

Entrambe le opzioni a benzina offrono la trazione anteriore. Il pacchetto dedicato all’edizione speciale 80° anniversario è completato con un quattro cilindri da 1,3 litri con tecnologia plug-in hybrid, 190 CV di potenza e 270 Nm di coppia, cambio automatico a sei marce e eAWD. Motorizzazione plug-in disponibile, anche sugli allestimenti top di Gamma S e Trailhawk nella versione a 240cv

Allestimento ricco

La Renegade 80° Anniversario è personalizzabile con 7 tipologie di cerchi e 18 diverse combinazioni per gli esterni tra monocolore o bicolore con tetto nero. La gamma colori disponibili comprende: Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black, Bikini e Omaha Orange (questi ultimi non disponibili sull’allestimento S) e Matt Green (solo su Trailhawk).

Scegliendo Jeep Renegade 80° Annversario si possono avere i privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente che prevede alcuni vantaggi come: manutenzione, assistenza stradale, servizio clienti dedicato, e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del brand.