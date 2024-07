Jeep Days: vantaggi speciali su tutta la gamma fino al 12 luglio

Offerte vantaggiose per chi volesse comprare in questi giorni un SUV della casa statunitense. Con i “Jeep Days” prendono forma delle promozioni che rendono particolarmente propizio l’acquisto di un veicolo della gamma, col valore aggiunto della pronta consegna.

Le riduzioni sul prezzo di listino possono spingersi fino a 13.000 euro. Anche quelle meno generose restano comunque appetibili, per chi cerca il risparmio, più che mai necessario in questi tempi incerti.

Per accedere agli sconti straordinari previsti per i “Jeep Days” non occorre seguire procedure complicate, intonate ai soli smanettoni del web: basta scaricare il Coupon dedicato dal sito ufficiale del marchio americano.

Gli sconti dei Jeep Days

I tempi sono stretti: in pratica l’offerta speciale durerà una settimana, quindi chi vorrà giovarsene dovrà muoversi in fretta. Questi i vantaggi per i vari modelli e le diverse versioni del catalogo aziendale:

1.000 euro per Avenger e-Hybrid

2.000 euro per Avenger benzina

6.000 euro per Avenger Summit 100% elettrica

6.000 euro su Renegade 4xe

5.500 euro su Renegade diesel e e-Hybrid

7.000 euro su Compass diesel

8000 euro su Compass e-Hybrid

10.500 euro su Compass 4xe

10.000 euro su Grand Cherokee 4xe

6.000 su Wrangler benzina

13.000 euro su Wrangler 4xe

10.000 euro su Gladiator

Ricordiamo che la famiglia Jeep, nel corso dell’anno, è stata ampliata e rinnovata, con il lancio dei Model Year 2024 di Wrangler, Avenger, Renegade e Compass. Su questi ultimi tre modelli è stata introdotta la tecnologia e-Hybrid. Così i clienti, oltre che sul motore termico e su quello 100% elettrico, potranno puntare anche sulla propulsione mista, quella ibrida, meno problematica sul piano pratico rispetto a quella full electric.