Jeep Compass 80th Anniversary: arriva anche in Europa

La Jeep Compass 2022 è stata presentata alla fine dello scorso anno, approfittando della nuova edizione del Guangzhou Auto Show 2020. L’azienda americana ha implementato modifiche in uno dei modelli più importanti della gamma, rappresentativo del segmento delle compatte e che manterrà il stessa immagine in tutti i mercati mondiali dove sarà venduta a partire dalla fine del 2021.

In Europa Jeep prevede che la nuova Compass debutterà in primavera con l’allestimento speciale offerto dall’ edizione dell’80° Anniversario celebrata dal produttore americano di fuoristrada. In anticipo sui tempi Jeep ha intanto svelato in rete le prime immagini ufficiali del modello destinato all’Europa, che fino ad ora non si erano viste.

Segni di riconoscimento

La Jeep Compass 80th Anniversary esteticamente sfoggerà una vernice di colore speciale, cerchi in lega specifici e equipaggiamenti all’altezza altezza, con rivestimenti in pelle nera e imbottitura a forma di diamante, cuciture a contrasto e accenti interni in nero lucido, oltre ad alcuni emblemi in edizione speciale incisi sui sedili e sul portellone.

A livello di versioni, la nuova Jeep Compass 2021 offrirà un’estetica più moderna, con fari a LED più sottili, con piccole modifiche per la griglia, ora con un nuovo design delle prese d’aria che ospitano i fendinebbia in posizione più alta. Jeep ha anche cambiato il design dei fanali posteriori, in particolare la firma luminosa e la distribuzione delle funzioni che danno un nuovo look.

L’abitacolo

All’interno il quadro strumenti digitale monterà uno schermo da 10,25 pollici, mentre il sistema di navigazione e infotainment touchscreen “Uconnect” si trova ora sulla console centrale. Lo schermo standard avrà una risoluzione di 8,4 pollici e crescerà fino a 10 pollici nelle versioni più dotate. L’equipaggiamento di serie comprenderà l’illuminazione ambientale a LED e la radio digitale DAB.

Il marchio americano proporrà anche nuovi materiali decorativi come il legno per la plancia, pelle con doppie cuciture e parti laccate in Piano Black, con un nuovo selettore della modalità di guida "Select Terrain" nel tunnel centrale.

La Jeep Compass manterrà l’intera gamma di motori benzina e diesel per il modello attualmente in vendita, inclusa anche l’efficiente versione ibrida plug-in “4XE”.