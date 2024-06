Jaguar XJ220 all’asta in Svizzera: un sogno per i collezionisti

Una rara e costosa Jaguar XJ220 del 1994 (simile a quella nelle foto) sarà battuta all’asta da Bonhams Cars nella sessione di vendita di Bonmont, in Svizzera, il 30 giugno prossimo. L’auto ha avuto un solo proprietario nel corso della sua esistenza. Completamente originale, versa in ottime condizioni, in base a quanto riporta la scheda illustrativa del lotto. Bassa la percorrenza accumulata nel tempo, con meno di 7.500 chilometri all’attivo.

Le stime della vigilia danzano in una forbice piuttosto ampia: da 420 mila a 630 mila euro. Impossibile, al momento, fare delle previsioni sull’eventuale valore di aggiudicazione. Saranno l’interesse per il modello e la contesa fra i potenziali acquirenti a fare la differenza.

L’esemplare messo all’incanto è quello con telaio SAJJEAEXBAX220718. Stiamo parlando di un’auto sportiva molto rara, che ha preso forma in 270-280 esemplari. Il suo profilo prestazionale è di altissimo livello, come conferma la velocità massima di oltre 330 km/h. In quegli anni era un riferimento assoluto.

Purtroppo il modello, nel passaggio dal prototipo alla versione di serie, perse il V12 aspirato da 6.2 litri in favore di un meno nobile V6 biturbo da 3.5 litri, che però aveva grinta da vendere, derivando da quello delle vetture da gara dello stesso marchio. La potenza massima era nell’ordine dei 542 CV. Niente male, vero?

La Jaguar XJ220 fu svelata per la prima volta al British Motor Show nel 1988. Doveva nascere con la trazione integrale, ma poi rinunciò alle due ruote motrici anteriori. Il suo fascino era in buona parte ascrivibile alla linea flessuosa e imponente, che le regalava classe e aggressività. Quella messa all’asta da Bonhams Cars, immatricolata per la prima volta in Svizzera il 24 febbraio 1994, è una bella tentazione per i collezionisti in cerca di un oggetto speciale, capace di impreziosire ulteriormente la loro raccolta.

Fonte | BonhamsCars

Foto | Jaguar