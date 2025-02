Chi dice che il cambiamento sia sempre positivo? Nel caso di Jaguar, lo storico marchio britannico, il recente tentativo di rebranding ha scatenato una tempesta di critiche che potrebbe mettere a rischio il futuro stesso dell’azienda.

Jaguar, l’operazione di rebranding non funziona

Il nuovo logo e lo slogan “Copy Nothing”, lanciati attraverso il progetto Panthera per riposizionare il brand nel segmento ultra lusso, hanno ottenuto una risposta glaciale dal pubblico. La concept car Type 00, ribattezzata sarcasticamente “Typo” sui social media, ha evidenziato i limiti di una strategia di marketing che sembra aver perso di vista l’heritage del marchio.

L’approccio comunicativo di Jaguar ricorda casi controversi come quelli di Bud Light e Gillette, ma con una differenza sostanziale: la casa automobilistica britannica, già provata da problemi di qualità e vendite in calo, non può permettersi errori strategici di questa portata.

Particolarmente rischiosa appare la decisione di convertirsi in un produttore esclusivamente di auto elettriche entro il 2026, proprio mentre colossi come Mercedes e Volkswagen stanno riconsiderando i loro piani di elettrificazione totale. La scelta potrebbe rivelarsi prematura in un mercato ancora in fase di definizione.

Competere coi più grandi, ma non sarà facile

Le ambizioni di competere con Bentley, Rolls-Royce e Bugatti nel segmento ultra-lusso sembrano poi difficilmente realizzabili, considerando che il primo modello della nuova era non arriverà prima del 2026. Nel frattempo, l’assenza di una chiara identità rischia di alienare sia la clientela storica che i potenziali nuovi acquirenti. La sfida più grande per Jaguar sarà quella di ritrovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, prima che il glorioso marchio diventi solo un ricordo del passato automobilistico britannico.