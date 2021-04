Jaguar I-Pace Black: arriva la nuova edizione speciale

Jaguar lancia una nuova edizione speciale della I-Pace, denominata Black e configurabile sul sito web della Casa inglese ad un prezzo di partenza di 89.170 euro.

La Jaguar I-Pace è stata aggiornata lo scorso anno e con l’aggiornamento il crossover a zero emissioni ha adottato miglioramenti estetici e di equipaggiamento, aumentando l’appeal delle due versioni con cui è disponibile. Ora, la firma del Giaguaro dà una spinta alla famiglia con un’edizione speciale che aggiunge dettagli e dotazioni specifiche alla dotazione di serie che, altrimenti, sarebbe optional in quella elettrica.

L’allestimento della versione Black

Questo è uno degli argomenti più interessanti della nuova Jaguar I-Pace Black, già in vendita nel Regno Unito, che si presenta con dettagli esterni verniciati in nero lucido, come gli specchietti retrovisori, il bordo del i finestrini laterali, i riflessi dei raggi dei cerchi in lega da 20 pollici o la finitura del logo Jaguar e del modello.

La Jaguar I-PACE Black è disponibile in tutta la gamma di colori disponibili per la carrozzeria, inclusa la vernice nera e presenta anche novità negli interni. Il rivestimento in pelle dei sedili è nero, così come il rivestimento interno del tetto o del cruscotto, aggiungendo una dotazione all’altezza ai livelli S, SE e HSE con i seguenti elementi:

Tetto panoramico, cristalli per la privacy, Black Pack rinnovato, sistema di infotainment Pivi Pro, Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamento software via etere (SOTA), filtro ionizzante per l’aria interna ultrafine antiparticolato, specchietto retrovisore digitale «ClearSight», oltre al regolatore della velocità adattivo con assistenza alla sterzata e regolatore di distanza.

Solo per la versione top di gamma

La Jaguar I-PACE Black è disponibile solo con la versione più potente, l’EV400 che ha due motori elettrici, trazione integrale e una potenza massima di 400 CV e 696 Nm di coppia, che gli permette di raggiungere i 100 km / h in soli 4,8 secondi. Questa versione è dotata di una batteria con una capacità di 90 kWh, che offre un’autonomia massima di 470 chilometri con una singola carica. A bordo ha un caricabatterie da 11 kW.