Jaguar F-Type R-Dynamic Black: sportività British allo stato dell’arte

Ad oggi, la Jaguar F-Type è la massima espressione delle sportive del Giaguaro, come sottolineano inoltre gli oltre 181 premi conquistati in tutto il mondo, tra cui spicca il World Car Design of the Year. Proposta in versione coupé e nella variante roadster, la F-Type è anche una sportiva molto versatile, grazie all’ampia offerta di motorizzazioni che si apre con la versione quattro cilindri da 300 CV a trazione posteriore ed arriva alla potentissima V8 R da 575 CV a trazione integrale. Ora però, la Casa di Coventry ha deciso di rendere ancora più esclusiva la gamma della F-Type arricchendo la sua offerta con le nuove versioni denominate R-Dynamic.

Look specifico

Dal punto di vista estetico, la F-Type R-Dynamic Black si distingue per il “Black Pack” e sfoggia cerchi in lega da 20 pollici a cinque doppie razze con finitura in nero lucido, battezzati di “Style 5039” e specifici per questa versione. Le livree esterne disponibili sono: Santorini Black, Eiger Grey e Firenze Red.

All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili Performance ad alto contenimento dotato di ben 12 regolazioni elettriche e rivestiti in pelle Windsor. Quest’ultima risulta personalizzata nella colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster o, in alternativa, nella variante più sportiva “Mars”, impreziosita da cuciture Flame Red. L’impuntura a monogramma esalta invece il rivestimento delle portiere. Il medesimo disegno monogrammatico è stato scelto per la goffratura del rivestimento in tessuto scamosciato dedicato all’infotainment Interactive Driver Display da 12,3 pollici. Completano l’effetto scenico le levette del cambio nel volante in alluminio satinato, il rivestimento del cielo in tessuto scamosciato e le soglie d’ingresso con la scritta Jaguar retroilluminata.

Prezzi

La nuova Jaguar F-Type R-Dynamic Black viene proposta in Italia ad un prezzo di listino che parte da 78.410 euro, mentre il resto della gamma viene offerta ad un prezzo di partenza di 66.380 euro.

Gamma F-Type 2021

La gamma F-TYPE Model Year 2022 dedicata al mercato italiano è composta da:

F-TYPE Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

F-TYPE R-Dynamic Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

5.0 litri V8 da 450 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore o integrale

F-TYPE R-Dynamic Black Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

5.0 litri V8 da 450 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore o integrale

F-TYPE R Coupé e Convertible: