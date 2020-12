Jaguar F-Type: la versione speciale Heritage 60 Edition

Nel 2021 sarà celebrato il sessantesimo anniversario della E-Type e, per l’occasione, debutterà la versione speciale Heritage 60 Edition in edizione limitata della sportiva Jaguar F-Type. Riconoscibile soprattutto per la colorazione Sherwood Green, sarà disponibile nelle varianti Coupé e Convertibile, in vendita rispettivamente a 162.375 euro e 169.035 euro.

Da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi

Prodotta complessivamente in solo 60 esemplari dalla divisione Special Vehicle Operation di Jaguar, presso il reparto SV Bespoke dell’impianto britannico di Castle Bromwich, la nuova Jaguar F-Type Heritage 60 Edition sarà equipaggiata con il motore a benzina 5.0 V8 Supercharged da 575 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima della F-Type R che, in abbinamento alla trazione integrale AWD, consentirà di raggiungere la velocità massima di 300 km/h (limitata elettronicamente) e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

L’esclusività nei dettagli

Tra le altre specifiche caratteristiche della nuova Jaguar F-Type Heritage 60 Edition figurano gli elementi Chrome e Gloss Black della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati Diamond Turned Gloss Black da 20 pollici di diametro, gli interni in pelle Windsor bicolore Caraway ed Ebony, gli inserti dell’abitacolo in alluminio, i sedili sportivi Performance con il logo 60 goffrato e gli specifici tappetini con il bordo color Caraway.